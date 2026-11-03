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空氣品質預報將分上下午呈現 116年增有害空污監測

中央社／ 台北3日電

環境部表示，為協助民眾避免空污影響，未來空氣品質預報將會由現行的單日全天預測，細分成每日上、下午呈現；此外，規劃全台新設10處有害空氣污染物監測點位，包含重金屬、苯駢芘等都會納入監測項目中。

受到颱風薔琵外圍環流及東北季風影響，10月22日濁水溪沿岸空曠地區刮起10級強陣風，滿天風沙嚇壞不少民眾。環境部麥寮空氣品質監測當天下午1時測得懸浮微粒（PM10）小時濃度值為1071微克/立方公尺，空氣品質達褐紅警報（最嚴重）等級。

環境部說明，當下經濟部水利署第四河川分署已啟動緊急應變措施，投入灑水抑塵；雲林縣環保局則開設空氣品質惡化防制指揮中心，濁水溪沿岸學校全面暫停戶外活動，並同步啟動灑水作業；彰化縣環保局則執行濁水溪北岸主要幹道及水防道路環境清理工作。

環境部訂定每年10月至隔年3月為空污季，由於受境外移入及本地污染影響，民眾不時需要戴口罩出門。

根據環境部統計，以空氣品質主要指標污染物細懸浮微粒（PM2.5）來觀察，近年來全國PM2.5年平均濃度呈逐步緩降的趨勢，2021年約14.4微克/立方公尺，2022一度降低至12.4微克/立方公尺，2023年回彈為13.7微克/立方公尺，2024年及去年則大致維持在12.8微克/立方公尺。

環境部大氣環境司司長黃偉鳴告訴中央社記者，統計至今年9月，PM2.5濃度約12微克/立方公尺，整體而言較過去2年更佳。他認為，主要歸功於整合監測資訊與AI預測準確度提升，及加強直接與地方環保局聯繫。目前觀察，全年度的空氣品質「是往正向發展」。

黃偉鳴進一步說明，從去年10月空污季開始，一改過往單向發布預報的模式，而是啟動每週與各地方環保局視訊，說明未來一週氣象預測與潛在污染，協助縣市提前部署稽查與防制應變；今年也已啟動同樣的作業模式。

除此之外，黃偉鳴補充，由於預測精確度提升，正在更新空氣品質監測網，將由原本的3日空氣品質預報增加為4日；鑑於空污可能會隨時間而有變化，也會更新由全日單一數值改為區分「上午」與「下午」預報，利於各級學校配合課表彈性調整體育課程或戶外教學活動。

為了進一步維護空氣品質，環境部今年9月預告修正「固定污染源有害空氣污染物種類及排放限值」草案，將有害空氣污染物（HAPs）從現行73項擴增至104項。

黃偉鳴強調，現階段有害空氣污染物監測主要都是針對特殊性工業區，過往數據也都合於標準；明年起計畫將會在全台建置10處常態性HAPs監測站（涵蓋北、中、南、東），採樣頻率規劃為每12天檢測一次，項目包含重金屬懸浮微粒（如鉛、鎳）及日前許多團體關心的苯駢芘等，建立全國性背景風險基準數據。

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