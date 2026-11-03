30歲女染流感亡！台中幸福企業霸氣挺青壯：全額買單打疫苗+海外旅遊

流感疫情仍處高峰期，疾管署今公布最新監測資料，上周新增151例流感併發重症及46例死亡，其中南部出現一名30歲女死亡個案。台中室內裝修業者考量多數青壯年員工不符公費流感接種資格，連2年由公司全額補助員工打自費疫苗、春節海外旅遊。員工今完成接種，開心表示，現在可以安心工作、春節放心玩，真的是「幸福企業」。

室內裝修業者「翻修先生」今邀施勝桓小兒科診所院長施勝桓到公司施打流感疫苗，共21名員工接種，翻修先生創辦人張建文、陳奎祐也自費接種。配合國民健康署健康幣獎勵政策，這次共23人完成接種，合計1萬350點健康幣。

張建文分享，家中孩子曾因流感引發肺炎住院9天，深刻體會流感對家庭衝擊，公司從3年前開始鼓勵接種公費疫苗，去年起全額補助自費疫苗，並安排醫師到公司施打，盼降低員工接種的經濟與時間成本，不僅員工及家屬健康狀況改善，請假率降低。由於裝修業工作需要頻繁進入客戶家中服務，員工做好健康防護，也讓客戶更安心。

施勝桓指出，流感傳染力強，辦公室等密閉職場人員接觸頻繁，一旦感染容易傳播給同事及家人，甚至引發肺炎等重症，接種疫苗是預防最有效手段，企業安排專人入企服務能大幅提升接種意願。

今年新進的蕭姓員工分享，家中已有2歲幼兒，二胎即將出生，過往曾有職場染疫傳給孩子的經驗，這次能在妻子生產前免費且便利地完成接種，感到非常安心。

陳奎祐表示，公司連4年全額補助員工春節海外旅遊，明年春節規畫到上海迪士尼旅遊，全額補助員工打自費疫苗，讓員工可提前做好出入境防疫，公司希望在追求專業服務品質之餘，也兼顧員工健康與生活。