快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

長輩突然說話不清、反應遲鈍以為失智！醫揪出病因 心臟竟藏致命危機

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院提醒，面對突如其來的語言障礙、意識混亂，合併不明原因的反覆發燒或心雜音，千萬別只當作單純的老化、退化，及早就醫揪出心臟源頭，才能避免不可逆的遺憾。圖/AI生成
振興醫院提醒，面對突如其來的語言障礙、意識混亂，合併不明原因的反覆發燒或心雜音，千萬別只當作單純的老化、退化，及早就醫揪出心臟源頭，才能避免不可逆的遺憾。圖/AI生成

一個人好端端地突然話說不清楚、反應變得遲鈍，家人往往第一反應是「慘了，是不是失智了」，但元凶可能根本不在腦袋，而是心臟裡的細菌在作怪嗎？振興醫院臉書指出，一個人突然話說不清楚、反應遲鈍，這可能與失智不同，而是心臟瓣膜的細菌贅生物如不定時炸彈，脫落後隨著血液四處流竄，打到腦部就引發缺血性中風，打到腎臟就造成腎梗塞。

振興醫院表示，曾收治一名原本思緒敏捷、能言善道的長輩，但短短幾天內，認知與語言功能卻急遽衰退，家人焦急地送到急診。腦部電腦斷層一掃，赫然發現大腦皮質呈現典型的「楔形缺血病變」，這在醫學上是極為明確的訊號，代表有一團血塊或異物，從遙遠的源頭順著血流漂上來，精準卡死了腦部動脈。

醫療團隊立刻抽絲剝繭尋找源頭，一般胸前心臟超音波先揪出了主動脈瓣膜逆流，緊接著急診血液培養也亮起紅燈，長出了細菌。最終，醫師出動了解析度更高的「經食道心臟超音波」（TEE），才終於在心臟深處看見藏匿的細菌贅生物，確診為凶險的「感染性心內膜炎」。

許多人好奇，既然都做了常規的心臟超音波，為什麼還要大費周章做「經食道心臟超音波」？其實人體的心臟前方擋著厚厚的胸壁、肋骨還有充滿空氣的肺部，一般胸前超音波隔著這些屏障，有時就像隔著毛玻璃看風景，微小的瓣膜贅生物很容易躲過法眼。

然而，食道恰好緊緊貼在心臟後方，兩者之間完全沒有骨頭或肺臟阻隔，經食道心臟超音波就是利用一根細長的軟式探頭，從口腔輕輕放入食道，等於是走到心臟後花園近距離特寫。少了障礙物干擾，超音波能以極高解析度捕捉瓣膜開闔的微細結構、揪出微小的細菌贅生物或血栓，是心臟科醫師偵破複雜心臟疾病不可或缺的照妖鏡。

聽到要把管子吞進食道，許多民眾往往心生畏懼。事實上，經食道心臟超音波屬於常規的半侵入性檢查，檢查前會針對喉嚨進行局部麻醉，必要時也會配合輕度鎮靜藥物，過程就像做無痛胃鏡一樣，能大幅減輕異物感與不適。

雖然這項檢查極少數情況下可能出現喉嚨出血、嗆咳嘔吐、心律不整、暫時性血氧下降或極罕見的食道受傷，但在專業醫療團隊嚴密監測心跳、血壓與血氧的守護下，整體安全性相當高。當醫師懷疑有心內膜炎、深層血栓或是需要精準評估瓣膜功能時，這項檢查帶來的救命診斷價值，遠遠勝過其潛在風險。

振興醫院提醒，面對突如其來的語言障礙、意識混亂，合併不明原因的反覆發燒或心雜音，千萬別只當作單純的老化、退化，及早就醫揪出心臟源頭，才能避免不可逆的遺憾。

失智 長輩 心臟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

失智父命危！兒堅持插管「死了就沒5萬月退俸」 醫當場氣炸

78歲婦失智症踩煞車！標靶注射治療半年 腦中類澱粉蛋白近乎清除

80歲記憶力仍好！醫師揭「超級老人」關鍵 4日常習慣有助維持腦力

好讀周報／太空人待半年老化10至20年？迷你心臟、大腦送上太空解謎

相關新聞

失智父命危！兒堅持插管「死了就沒5萬月退俸」 醫當場氣炸

一名失智老翁因肺炎命危，女兒希望遵照父親生前意願，不再插管急救，兒子卻堅持搶救，原因竟是擔心父親過世後，每月4、5萬元的退休俸就領不到。急診科醫師柯世祐得知後氣得當場斥責，才讓兒子改變心意。

好天氣剩兩天！兩波東北季風接力襲台 這天低溫下探20度

氣象署表示，明天各地大致多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星雨，5日入夜後東北季風增強，迎風面局部陣雨，這波低溫探21度，...

小萬條款？合歡山11月起周末高乘載管制 時間路段1次看

國慶連假期間，一輛白色賓士違停、堵住前往武嶺唯一道路，導致近200輛車受阻，暱稱「小萬」的車主也被肉蒐出來。為改善合歡山交通秩序、維護用路人安全，內政部與交通部宣布，自11月起，比照花季交通管制模式，每逢周休二日實施高乘載管制。

經部協調第4季將擴大進口沙拉油5,000噸、國內每月增產4,400噸

為因應中聯油脂停工對國內沙拉油供應造成的影響，經濟部持續受理食品業者用油需求，透過協調國內業者增產、供需媒合及鼓勵擴大進口等措施，增加市場供應來源，協助業者取得所需原料。經濟部收到各界用油請求，除先前媒合大型業者外，也將協助中小型業者以商圈、市場或夜市自治會為單位，由經濟部進行媒合協助，穩定市場供應秩序。

疑「大苦薯」釀禍！高雄內門共餐爆集體嘔吐、腹瀉 24人用餐18人送醫

高雄市內門區金竹里社區發展協會今中午驚傳疑似集體食物中毒，多名長輩參加社區共餐，餐後2小時出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，18人送醫。衛生局疫調發現，元凶疑似當天烹煮咖哩飯添加從山區採摘「大苦薯」，已採集檢體送驗釐清。

30歲女染流感亡！台中幸福企業霸氣挺青壯：全額買單打疫苗+海外旅遊

流感疫情仍處高峰期，疾管署今公布最新監測資料，上周新增151例流感併發重症及46例死亡，其中南部出現一名30歲女死亡個案。台中室內裝修業者考量多數青壯年員工不符公費流感接種資格，連2年由公司全額補助員工打自費疫苗、春節海外旅遊。員工今完成接種，開心表示，現在可以安心工作、春節放心玩，真的是「幸福企業」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。