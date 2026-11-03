長輩突然說話不清、反應遲鈍以為失智！醫揪出病因 心臟竟藏致命危機

一個人好端端地突然話說不清楚、反應變得遲鈍，家人往往第一反應是「慘了，是不是失智了」，但元凶可能根本不在腦袋，而是心臟裡的細菌在作怪嗎？振興醫院臉書指出，一個人突然話說不清楚、反應遲鈍，這可能與失智不同，而是心臟瓣膜的細菌贅生物如不定時炸彈，脫落後隨著血液四處流竄，打到腦部就引發缺血性中風，打到腎臟就造成腎梗塞。

振興醫院表示，曾收治一名原本思緒敏捷、能言善道的長輩，但短短幾天內，認知與語言功能卻急遽衰退，家人焦急地送到急診。腦部電腦斷層一掃，赫然發現大腦皮質呈現典型的「楔形缺血病變」，這在醫學上是極為明確的訊號，代表有一團血塊或異物，從遙遠的源頭順著血流漂上來，精準卡死了腦部動脈。

醫療團隊立刻抽絲剝繭尋找源頭，一般胸前心臟超音波先揪出了主動脈瓣膜逆流，緊接著急診血液培養也亮起紅燈，長出了細菌。最終，醫師出動了解析度更高的「經食道心臟超音波」（TEE），才終於在心臟深處看見藏匿的細菌贅生物，確診為凶險的「感染性心內膜炎」。

許多人好奇，既然都做了常規的心臟超音波，為什麼還要大費周章做「經食道心臟超音波」？其實人體的心臟前方擋著厚厚的胸壁、肋骨還有充滿空氣的肺部，一般胸前超音波隔著這些屏障，有時就像隔著毛玻璃看風景，微小的瓣膜贅生物很容易躲過法眼。

然而，食道恰好緊緊貼在心臟後方，兩者之間完全沒有骨頭或肺臟阻隔，經食道心臟超音波就是利用一根細長的軟式探頭，從口腔輕輕放入食道，等於是走到心臟後花園近距離特寫。少了障礙物干擾，超音波能以極高解析度捕捉瓣膜開闔的微細結構、揪出微小的細菌贅生物或血栓，是心臟科醫師偵破複雜心臟疾病不可或缺的照妖鏡。

聽到要把管子吞進食道，許多民眾往往心生畏懼。事實上，經食道心臟超音波屬於常規的半侵入性檢查，檢查前會針對喉嚨進行局部麻醉，必要時也會配合輕度鎮靜藥物，過程就像做無痛胃鏡一樣，能大幅減輕異物感與不適。

雖然這項檢查極少數情況下可能出現喉嚨出血、嗆咳嘔吐、心律不整、暫時性血氧下降或極罕見的食道受傷，但在專業醫療團隊嚴密監測心跳、血壓與血氧的守護下，整體安全性相當高。當醫師懷疑有心內膜炎、深層血栓或是需要精準評估瓣膜功能時，這項檢查帶來的救命診斷價值，遠遠勝過其潛在風險。

振興醫院提醒，面對突如其來的語言障礙、意識混亂，合併不明原因的反覆發燒或心雜音，千萬別只當作單純的老化、退化，及早就醫揪出心臟源頭，才能避免不可逆的遺憾。