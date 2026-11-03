約僱助理涉嫌違規查閱公文 食藥署：已解僱移送檢調

食藥署約僱助理涉嫌違規取得公文系統權限、擅自查閱，食藥署今天回應，涉案人員已解僱並移送檢調，全力配合司法程序，事發後已強化公文系統權限管理、代理人設定等機制。

有關媒體報導指出，衛生福利部食品藥物管理署前約僱助理涉嫌違規取得公文系統權限、擅自查閱及操作公文；食藥署今天晚間透過新聞稿指出，對於任何違法違紀行為，絕不姑息。

食藥署表示，經食藥署立即啟動調查，發現涉案人員違規行為涉及公務資訊安全風險，第一時間即進行內部行政處分，且將相關事證移送檢調機關偵辦，並予以解僱，終止僱用關係。

食藥署進一步說明，目前全案已由檢察機關提起公訴，食藥署將全力配合後續司法程序。

食藥署表示，這起案件發生後，已經立刻檢討並強化公文系統權限管理、代理人設定及內部稽核機制，持續精進資訊安全及內部管理，防杜類似事件再度發生。