經部協調第4季將擴大進口沙拉油5,000噸、國內每月增產4,400噸

為因應中聯油脂停工對國內沙拉油供應造成的影響，經濟部持續受理食品業者用油需求，透過協調國內業者增產、供需媒合及鼓勵擴大進口等措施，增加市場供應來源，協助業者取得所需原料。經濟部收到各界用油請求，除先前媒合大型業者外，也將協助中小型業者以商圈、市場或夜市自治會為單位，由經濟部進行媒合協助，穩定市場供應秩序。

在國內供應方面，經濟部已協調大統益（1232）、長輝及台糖增產，每月合計增加4,400噸沙拉油供應量；同時協調台糖加速辦理粗油採購及擴大精煉產能，自12月起每月有望再增加700噸供應量，持續補足市場需求。

在進口方面，行政院公告自10月1日起將沙拉油進口關稅由5%調降至免稅，為期6個月，藉以鼓勵進口商擴大進口沙拉油，進一步增加市場供應，目前經濟部已協調油品進口商第4季擴大進口5,000噸，包含10月已進口1,100噸、11月將進口2,000噸及12月將進口1,900噸。

此外，經濟部持續透過供需媒合機制，協助有需求的食品業者取得沙拉油。截至10月底，累計已媒合餐飲、罐頭、糕餅餡料及校園團膳等89家業者，供應1,842噸沙拉油。由於國內油品尚有缺口，目前已有業者進口外國沙拉油，近期食品加工、餐飲及烘焙業者仍反映用油需求，經濟部將持續媒合雙方、紓解沙拉油供應壓力。

經濟部強調，面對沙拉油供應缺口，將持續從國內業者增產、擴大進口及供需媒合等方向積極因應，並持續關注台糖增產進度。沙拉油供應問題有賴中央與地方共同努力，亟需相關機關積極協調、密切配合，在確保食品安全的前提下，共同促進沙拉油供應穩定及食品產業恢復正常運作。