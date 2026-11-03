疑「大苦薯」釀禍！高雄內門共餐爆集體嘔吐、腹瀉 24人用餐18人送醫

高雄市內門區金竹里社區發展協會今中午驚傳疑似集體食物中毒，多名長輩參加社區共餐，餐後2小時出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，18人送醫。衛生局疫調發現，元凶疑似當天烹煮咖哩飯添加從山區採摘「大苦薯」，已採集檢體送驗釐清。

今天上午11時許，金竹里社區發展協會舉辦共餐活動，餐點由社區廚工自行烹煮，約24名民眾參與，下午1時起，陸續有人出現噁心、腸胃不適等症狀。

消防局獲報後，將14名民眾送醫，包括5男、9女，另有部分民眾自行就醫，不過衛生局統計，截至下午5時，共有19人身體不適，其中18人就醫，所幸目前患者意識均清楚，仍在急診留觀。

衛生局派員前往調查，初步疫調，當天共餐的咖哩飯疑似添加「大苦薯」，據了解，這項食材是共餐人員昨前往山區採摘，隔天加入餐點烹煮，被列為可疑食材。

現場已採集檢體，預計送交中央進行分子鑑定，確認植物實際種類，釐清是否含有可能引發身體不適成分。衛生局強調，尚無法確認這起疑似食物中毒是否與「大苦薯」有關，後續仍須綜合流行病學調查、植物鑑定及相關檢驗結果，才能判定真正原因。

衛生局提醒，山區野生植物種類繁多，部分植物外觀相似，民眾切勿任意採摘或食用來源不明、無法確認種類的植物及塊莖類食材，以免誤食有毒植物危及健康。