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疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

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疑「大苦薯」釀禍！高雄內門共餐爆集體嘔吐、腹瀉 24人用餐18人送醫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市內門區金竹里社區發展協會今中午驚傳疑似集體食物中毒事件，多名長輩參加社區共餐後，約2小時出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，其中18人就醫。圖／高雄市消防局提供
高雄市內門區金竹里社區發展協會今中午驚傳疑似集體食物中毒事件，多名長輩參加社區共餐後，約2小時出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，其中18人就醫。圖／高雄市消防局提供

高雄內門區金竹里社區發展協會今中午驚傳疑似集體食物中毒，多名長輩參加社區共餐，餐後2小時出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，18人送醫。衛生局疫調發現，元凶疑似當天烹煮咖哩飯添加從山區採摘「大苦薯」，已採集檢體送驗釐清。

今天上午11時許，金竹里社區發展協會舉辦共餐活動，餐點由社區廚工自行烹煮，約24名民眾參與，下午1時起，陸續有人出現噁心、腸胃不適等症狀。

消防局獲報後，將14名民眾送醫，包括5男、9女，另有部分民眾自行就醫，不過衛生局統計，截至下午5時，共有19人身體不適，其中18人就醫，所幸目前患者意識均清楚，仍在急診留觀。

衛生局派員前往調查，初步疫調，當天共餐的咖哩飯疑似添加「大苦薯」，據了解，這項食材是共餐人員昨前往山區採摘，隔天加入餐點烹煮，被列為可疑食材。

現場已採集檢體，預計送交中央進行分子鑑定，確認植物實際種類，釐清是否含有可能引發身體不適成分。衛生局強調，尚無法確認這起疑似食物中毒是否與「大苦薯」有關，後續仍須綜合流行病學調查、植物鑑定及相關檢驗結果，才能判定真正原因。

衛生局提醒，山區野生植物種類繁多，部分植物外觀相似，民眾切勿任意採摘或食用來源不明、無法確認種類的植物及塊莖類食材，以免誤食有毒植物危及健康。

高雄市內門區金竹里社區發展協會今中午驚傳疑似集體食物中毒事件，多名長輩參加社區共餐後，約2小時出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，其中18人就醫。圖／高雄市消防局提供
高雄市內門區金竹里社區發展協會今中午驚傳疑似集體食物中毒事件，多名長輩參加社區共餐後，約2小時出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，其中18人就醫。圖／高雄市消防局提供

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