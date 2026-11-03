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國漫館女性漫畫家特展開幕 看見台漫女力一甲子

中央社／ 台中3日電

文化部國家漫畫博物館籌備處舉辦的「她的視線與畫筆：女性漫畫家主題特展」今天舉行開幕式，現場依年代分為6個展區，梳理1960年代至今逾一甲子的台灣女性漫畫發展史。

國漫館下午舉行「她的視線與畫筆：女性漫畫家主題特展」開幕記者會，由文化部政務次長李靜慧、國漫館籌備處主任陳靜寬、策展人張曉彤、策展顧問江美云及參展漫畫家代表游素蘭等共同啟動，展覽自明天起至116年4月25日在國漫館東側園區03展間免費開放參觀。

李靜慧表示，看到展覽讓她想起10月22日金漫獎頒獎典禮上，當時漫畫家HOM以「喜歡你喜歡的樣子」致詞時提到，歷史上被記錄下來的名人中，女性占比僅0.5%，提醒社會性別平等仍有很長的路要走；HOM也呼籲回歸「先是一個人，才是女性、男性、雙性別或無性別。」

李靜慧也感謝策展團隊讓這麼多女力在此聚集，彼此暢談用什麼方式看待這個世界，以及希望世界如何看待女性。她認為，女性要的只是被公平地看見，這次展覽不是為了展現能力，而是想讓大家、也讓年輕學子看見女性眼中的世界。

李靜慧說，文化部自2018年起即推動漫畫輔導金，降低創作門檻、減輕創作者負擔，未來持續支持漫畫創作與國漫館籌建，讓台灣漫畫的多元聲音被更多人看見。

國漫館說明，這項展出依年代分為6個展區，梳理1960年代至今的台灣女性漫畫發展史，打破大眾對女性漫畫僅是「校園戀愛」的刻板印象，讓觀眾看見女性從漫畫中被描繪的角色，成為以畫筆詮釋世界的創作者。

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