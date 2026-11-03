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小萬條款？合歡山11月起周末高乘載管制 時間路段1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士C300轎車「霸停」車道，車主直接消失，一度卡死後方上百輛車，引爆眾人怒火。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士C300轎車「霸停」車道，車主直接消失，一度卡死後方上百輛車，引爆眾人怒火。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」

國慶連假期間，一輛白色賓士違停、堵住前往武嶺唯一道路，導致近200輛車受阻，暱稱「小萬」的車主也被肉蒐出來。為改善合歡山交通秩序、維護用路人安全，內政部與交通部宣布，自11月起，比照花季交通管制模式，每逢周休二日實施高乘載管制

今年國慶連假期間一輛白色賓士違停在前往武嶺的唯一道路，導致近200輛車受阻，暱稱「小萬」的車主也被肉蒐出來，不料11月1日又有藍色轎車違停導致塞車，其他用路人怒砸濕衛生紙。

交通部公路局表示，合歡山地區道路蜿蜒狹窄、地形特殊，沿線停車空間有限，假日期間易因大量車潮及違規停車造成交通壅塞，甚至影響救災救護車輛通行。

近期合歡山區頻傳車輛違規停車，為避免道路交通持續惡化，並兼顧遊客遊憩品質及緊急救援需求。內政部與交通部為有效改善山區交通秩序、維護用路人安全，延續前次共同研議結果，宣布決定自11月起，每逢周休二日實施高乘載管制、加強取締違停車輛等措施。

公路局指出，除原有連續假期管制外，於每周六、日實施高乘載管制措施，並由警察機關及相關管理單位加強聯合巡查、交通疏導及違規取締，提醒民眾假日期間上山時務必配合相關管制規定，共同維護合歡山區交通順暢與效率，保障民眾旅遊及行車安全。

公路局進一步說明交通管制措施：

一、周休二日高乘載管制：自11月起，除原有連續假期管制外，每逢周六、日實施小客車高乘載管制，考慮當地農產品運輸需求，貨車不管制。原則比照花季交通管制模式，管制範圍為台14甲線翠峰至大禹嶺路段，管制時段原則為每日凌晨0時至上午8時，並由警方視現場交通狀況機動調整，請民眾留意相關公告及現場管制指示，提前規劃行程。

二、強力取締違規停車：針對違規停車影響道路通行及交通安全情形，警察機關將加強巡查及執法，對於違規停車行為依法舉發，最高可處新台幣1200元罰鍰；符合相關法定要件者，並得連續舉發，呼籲駕駛人切勿貪圖一時方便任意停車，以免影響其他用路人通行及緊急救援作業。

公路局呼籲，合歡山區交通管理需要政府機關與遊客共同配合，將持續與內政部、地方政府等相關單位合作，落實交通管制、交通疏導及違規取締工作。

公路局提醒民眾，假日上山時優先利用大眾運輸工具，出發前留意最新交通管制資訊，妥善規畫行程並避開交通尖峰時段，切勿違規停車或任意占用道路；並可考量分流前往清境、鳶峰、小風口等周邊景點，降低合歡山區交通負荷，共同維護道路通行安全及順暢。

國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士C300轎車「霸停」車道，車主直接消失，一度卡死後方上百輛車，引爆眾人怒火。圖／仁愛警分局提供
國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士C300轎車「霸停」車道，車主直接消失，一度卡死後方上百輛車，引爆眾人怒火。圖／仁愛警分局提供

合歡山 高乘載管制 時間 武嶺

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