桃捷公司與京急電鐵簽署友好協定 攜手拓展台日觀光

桃園大眾捷運公司今天與日本京濱急行電鐵株式會社簽署友好協定，合作以兩地機場聯外軌道運輸為起點，結合雙方營運特色與沿線觀光資源，拓展旅客服務、行銷推廣及營運交流。

桃捷公司下午與日本京急電鐵在桃園市政府簽署友好協定，並由桃園市長張善政擔任見證人，桃捷公司董事長沈志藏與京急電鐵社長川俣幸宏代表雙方簽署締結友好協定。

京急電鐵社長川俣幸宏透過翻譯指出，桃園國際機場與東京羽田機場是台日交流的重要門戶，桃捷公司與京急電鐵同樣肩負機場聯外運輸任務，期盼透過協定深化雙方合作，推廣兩地路線及沿線觀光資源。京急電鐵去年也與京成電鐵簽署合作協定，雙方並有直通運轉合作，未來期盼結合桃捷公司擴大交流與合作，透過共同宣傳與行銷，吸引更多台日旅客探索兩地魅力，促進雙向觀光及文化交流。

擔任見證人的張善政說，雙方締盟對桃園捷運發展具重要意義，不管是捷運、高鐵，日本都是世界最好的國家，日本鐵道營運制度值得台灣借鏡，且京急電鐵歷史悠久，多次經歷營運列車跟系統更新，可供桃園學習，且桃園捷運正努力推動5G智慧鐵路研發，相信日本也將新智慧科技逐步落實到鐵道營運，雙方可以有很多深入的交流。

沈志藏指出，國際軌道合作不只是營運經驗交流，更是拓展雙邊旅運服務與觀光市場的契機。雙方締結友好協定將以實際合作為目標，規劃透過官網及社群平台行銷、廣告宣傳交流、聯合票券販售，以及雙方彩繪列車推廣等，讓旅客掌握兩地交通與旅遊資訊，並透過雙方行銷通路的串聯，提升國際能見度，開創更多合作機會。

桃捷公司表示，桃園捷運自2017年通車營運以來，已與日本南海電鐵、京成電鐵、阪神電鐵、東京單軌電車，以及韓國仁川機場快線、新加坡SMRT地鐵等國際軌道業者建立友好合作關係，這次京急電鐵成為第8個國際合作夥伴，深化台日軌道運輸及觀光交流，未來將持續擴大國際軌道合作網絡，提升桃園機場捷運國際能見度。