好天氣剩兩天！兩波東北季風接力襲台 這天低溫下探20度

氣象署表示，明天各地大致多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星雨，5日入夜後東北季風增強，迎風面局部陣雨，這波低溫探21度，9日又有東北季風，北部低溫探20度，局部溫度可能更低。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天東北季風減弱，將持續到5日白天，各地大致多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨，明天南部山區午後仍有零星陣雨，但整體而言，雨勢都相當少。

11月5日晚間起將有一波東北季風增強，曾昭誠指出，預計將影響到7日，桃園以北、東半部、恆春半島都是迎風面有局部短暫陣雨，其中6、7日宜蘭、花蓮地區須留意局部較大雨勢，而新竹以南地區維持多雲到晴，午後南部山區有些零星陣雨。

曾昭誠表示，8日東北季風將稍微減弱，但減弱時間可能不到一天，雨區轉為基隆北海岸、東半部，有局部短暫雨。

9日東北季風再次增強，將持續至11日，曾昭誠指出，預計這一波降溫幅度較大，北部、宜蘭地區將有局部短暫陣雨，花東地區也會有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。

氣溫部分，曾昭誠表示，明天、5日各地白天高溫都可以回到攝氏28到31、32度左右，普遍溫暖偏熱的天氣。

曾昭誠指出，6日至9日北部、宜蘭地區白天高溫降至24到26度偏涼，中南部變化不大，至於各地低溫約21到25度，他提到10日北部高溫約22到24度，北部、宜蘭低溫降至20度，部分地區可能會再更低一點，中南部高、低溫也會再略降1、2度。

颱風部分，曾昭誠表示，目前輕度颱風煙花預計逐漸往北轉東北前進，對其他地方無影響，他提到，未來一段時間，關島附近海面仍有熱帶系統生成的機會，不排除進一步發展為颱風，預估路徑也會在抵達日本南方海面後轉向，整體強度不會太強。