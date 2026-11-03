失智父命危！兒堅持插管「死了就沒5萬月退俸」 醫當場氣炸

一名失智老翁因肺炎命危，女兒希望遵照父親生前意願，不再插管急救，兒子卻堅持搶救，原因竟是擔心父親過世後，每月4、5萬元的退休俸就領不到。急診科醫師柯世祐得知後氣得當場斥責，才讓兒子改變心意。

急診科醫師柯世祐在《震震有詞》節目分享，這名老翁已臥床多年，四肢攣縮，因嚴重肺炎被女兒送往急診。儘管接受治療，血氧仍無法回升，若要維持生命就必須插管，但之後恐怕很難拔管。

女兒表示，父親失智前就已簽署不急救同意書，希望不插管、不氣切，有尊嚴地走完人生。沒想到兒子趕到醫院後，卻不斷要求「插，就插呀」，甚至與姊姊爭吵，脫口說出「爸爸若死了，就領不到每個月4、5萬元的月退俸。」

柯世祐從姊弟爭執中得知，老翁平時由女兒照顧，退休俸卻都是兒子領走，讓他氣得質問：「你自己想想看，如果你是你爸爸，這麼老了、失智，四肢都攣縮，還要被插管，你要不要？」

他接著斥責，「你要想清楚，你今天做的事情，有老天爺在看」，更提醒對方，自己的孩子也會看著他如何對待父親。

聽完這番話，兒子終於不再爭辯，姊弟倆最後決定尊重父親的意願，不再插管急救，讓老翁平順走完人生最後一程。