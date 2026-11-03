快訊

柯文哲二審又出招 稱檢「逼迫」彭振聲承認圖利

南投摩摩納爾瀑布落石 女遊客右眼球掉出…臉被削掉一大塊

顧安生辭世 主播張雅琴憶台視招考往事「近5000人只錄取2人」

聽新聞
0:00 / 0:00

失智父命危！兒堅持插管「死了就沒5萬月退俸」 醫當場氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名失智老翁因肺炎命危，女兒希望遵照父親生前意願，不再插管急救，兒子卻堅持搶救。示意圖／ingimage
一名失智老翁因肺炎命危，女兒希望遵照父親生前意願，不再插管急救，兒子卻堅持搶救。示意圖／ingimage

一名失智老翁因肺炎命危，女兒希望遵照父親生前意願，不再插管急救，兒子卻堅持搶救，原因竟是擔心父親過世後，每月4、5萬元的退休俸就領不到。急診科醫師柯世祐得知後氣得當場斥責，才讓兒子改變心意。

急診科醫師柯世祐在《震震有詞》節目分享，這名老翁已臥床多年，四肢攣縮，因嚴重肺炎被女兒送往急診。儘管接受治療，血氧仍無法回升，若要維持生命就必須插管，但之後恐怕很難拔管。

女兒表示，父親失智前就已簽署不急救同意書，希望不插管、不氣切，有尊嚴地走完人生。沒想到兒子趕到醫院後，卻不斷要求「插，就插呀」，甚至與姊姊爭吵，脫口說出「爸爸若死了，就領不到每個月4、5萬元的月退俸。」

柯世祐從姊弟爭執中得知，老翁平時由女兒照顧，退休俸卻都是兒子領走，讓他氣得質問：「你自己想想看，如果你是你爸爸，這麼老了、失智，四肢都攣縮，還要被插管，你要不要？」

他接著斥責，「你要想清楚，你今天做的事情，有老天爺在看」，更提醒對方，自己的孩子也會看著他如何對待父親。

聽完這番話，兒子終於不再爭辯，姊弟倆最後決定尊重父親的意願，不再插管急救，讓老翁平順走完人生最後一程。

插管 失智 急診 過世 退休

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

7旬嬤砸100萬助孫上大學！半年苦等不到一句謝謝 友人一問揭心寒真相

失智母親首次走失 他接到通知衝到派出所牽緊手怕母再走失

爸爸很顧家「卻從不陪我」！心理師揭童年傷痕：長大總愛上渣男

姊遠嫁喊太遠…爸媽生病都丟給她顧 要求醫藥費平分竟還被嗆：計較

相關新聞

習大大請查收？台鐵車廂驚見給習近平包裹 外籍旅客急通報

台鐵車廂頂部行李架驚見給中國大陸國家主席習近平的包裹！有外籍旅客目擊有小朋友將兩個密封紙箱放上車後人就走了，擔心是危險物品，立刻通報鐵路警察。更一度傳出紙箱上印有習近平人像，經確認裡面只是裝有廢棄物品，並無危險。

朱記牛肉麵「整隻蟑螂在泡湯」 當事分店：已經由總公司處理

太恐怖！一名網友於threads上發文，指出昨日（11月2日）在知名連鎖餐廳「朱記」美麗華店食用牛肉麵與燙青菜，已經快吃完時，竟然在牛肉麵碗裡發現「一隻完整的蟑螂」。該名網友也指出，當下非常反胃、噁心，而且現場工作人員最後處理的方式竟是「請吃小菜」。隨著事件曝光，網友們也表示「會有一隻蟑螂代表環境根本就不乾淨」、「美麗華的朱記是最難吃的朱記」

78歲婦失智症踩煞車！標靶注射治療半年 腦中類澱粉蛋白近乎清除

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為許多家庭必須面對的問題。奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，失智症不只是年齡增長的必然結果，民眾若能及早辨識異常、維持健康生活並積極管理慢性病，就有機會降低相關風險，為大腦健康提早做好準備。

經部穩供沙拉油 協調每月增產4400噸、台糖12月再增供

中聯油脂停工影響國內沙拉油供應，經濟部今天表示，已協調大統益、長輝及台糖每月增產4400噸，另台糖加速採購粗油及擴大精煉...

失智父命危！兒堅持插管「死了就沒5萬月退俸」 醫當場氣炸

一名失智老翁因肺炎命危，女兒希望遵照父親生前意願，不再插管急救，兒子卻堅持搶救，原因竟是擔心父親過世後，每月4、5萬元的退休俸就領不到。急診科醫師柯世祐得知後氣得當場斥責，才讓兒子改變心意。

小萬條款？合歡山11月起周末高乘載管制 時間路段1次看

國慶連假期間，一輛白色賓士違停、堵住前往武嶺唯一道路，導致近200輛車受阻，暱稱「小萬」的車主也被肉蒐出來。為改善合歡山交通秩序、維護用路人安全，內政部與交通部宣布，自11月起，比照花季交通管制模式，每逢周休二日實施高乘載管制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。