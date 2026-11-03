習大大請查收？台鐵車廂驚見給習近平包裹 外籍旅客急通報
台鐵車廂頂部行李架驚見給中國大陸國家主席習近平的包裹！有外籍旅客目擊有小朋友將兩個密封紙箱放上車後人就走了，擔心是危險物品，立刻通報鐵路警察。更一度傳出紙箱上印有習近平人像，經確認裡面只是裝有廢棄物品，並無危險。
根據台鐵簡訊指出，今天中午12時許，217次太魯閣號車長接獲客服來電告知，有旅客通報第1車出現可疑密封箱子，外觀疑似印有習近平人像。該名旅客表示，有人在羅東站上車後，將箱子放在車廂內便離去，南港路警接獲通報後，將箱子帶下車做後續處理。
臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」更指出，通報者為日籍人士，放置包裹的旅客為一名8歲男童。
經確認，兩個紙箱並無印有習近平的臉，而是在包裹收件人欄寫下習近平，箱子內都是廢棄物品。
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