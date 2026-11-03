合成卡西酮氾濫…8個月檢出逾12萬件 食藥署將先驅物納「4級管藥」嚴管

新興毒品橫行，除依托咪酯成分喪屍煙彈外，合成卡西酮已成為濫用物質大宗。根據衛福部食藥署針對涉嫌毒品及管制藥品非尿液檢體最新統計，包含甲基甲基、甲基乙基、甲基—NN三類合成卡西酮類物質，登上8月份檢出件數排行前2名，且自今年1至8月累計檢出12萬3332件。食藥署近期預告，將「1-溴苯基-1-丙酮」及其3種異構物列為第四級管制藥品嚴管。

食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，1-溴苯基-1-丙酮，包含其異構物1-（4-Bromophenyl）-1、2-Bromo、3-Bromo，並無無醫藥用途，且可作為合成第三級毒品（管制藥品）「溴甲基卡西酮（Bromomethcathinone、BMC)」之前驅物，配合法務部將增列為毒品先驅原料，基於科學上之需用，增列為第四級管制藥品原料藥。

張志旭指說，公告生效後，尚有留存上述新增為管制藥品品項之機構業者，需依規定申請管制藥品登記證，並於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報；如欲使用上述品項進行醫藥教育研究試驗者，須提出使用管制藥品申請，經核准後始得使用；辦理該等管制藥品輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等相關事宜，須確實依照管制藥品管理條例相關規定辦理。

合成卡西酮類新型毒品類別多元，但濫用情況均嚴重，據食藥署最新統計，115年1至8月「4-甲基乙基卡西酮」檢出3537件，「甲基-N,N-二甲基卡西酮」檢出5萬1326件，「4-甲基甲基卡西酮」檢出6萬8469件。在各項涉嫌毒品及管制藥品案件非尿液檢體中，8月分檢驗陽性件數為1萬4719件，前二名分別為「甲基-N,N-二甲基卡西酮」、「4-甲基甲基卡西酮」。

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