快訊

419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

合成卡西酮氾濫…8個月檢出逾12萬件 食藥署將先驅物納「4級管藥」嚴管

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署近期預告，將「1-溴苯基-1-丙酮」及其3種異構物列為第四級管制藥品嚴管。聯合報系資料照
食藥署近期預告，將「1-溴苯基-1-丙酮」及其3種異構物列為第四級管制藥品嚴管。聯合報系資料照

新興毒品橫行，除依托咪酯成分喪屍煙彈外，合成卡西酮已成為濫用物質大宗。根據衛福部食藥署針對涉嫌毒品及管制藥品非尿液檢體最新統計，包含甲基甲基、甲基乙基、甲基—NN三類合成卡西酮類物質，登上8月份檢出件數排行前2名，且自今年1至8月累計檢出12萬3332件。食藥署近期預告，將「1-溴苯基-1-丙酮」及其3種異構物列為第四級管制藥品嚴管。

食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，1-溴苯基-1-丙酮，包含其異構物1-（4-Bromophenyl）-1、2-Bromo、3-Bromo，並無無醫藥用途，且可作為合成第三級毒品（管制藥品）「溴甲基卡西酮（Bromomethcathinone、BMC)」之前驅物，配合法務部將增列為毒品先驅原料，基於科學上之需用，增列為第四級管制藥品原料藥。

張志旭指說，公告生效後，尚有留存上述新增為管制藥品品項之機構業者，需依規定申請管制藥品登記證，並於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報；如欲使用上述品項進行醫藥教育研究試驗者，須提出使用管制藥品申請，經核准後始得使用；辦理該等管制藥品輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等相關事宜，須確實依照管制藥品管理條例相關規定辦理。

合成卡西酮類新型毒品類別多元，但濫用情況均嚴重，據食藥署最新統計，115年1至8月「4-甲基乙基卡西酮」檢出3537件，「甲基-N,N-二甲基卡西酮」檢出5萬1326件，「4-甲基甲基卡西酮」檢出6萬8469件。在各項涉嫌毒品及管制藥品案件非尿液檢體中，8月分檢驗陽性件數為1萬4719件，前二名分別為「甲基-N,N-二甲基卡西酮」、「4-甲基甲基卡西酮」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

食藥署 喪屍煙彈 衛福部 新興毒品 藥品 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前女優濱崎真緒遭下藥…驗出4毒「無色無味」難察覺 營養師教6招保命

印尼穀物調製食品又見違規 半年12批不合格 蝦餅糖精超標遭退運

台南食品稽查揪違規 蔬果6件農藥超標、健康食品裁罰6萬元

中聯致癌油案！台中食安處：抽驗合格准「福壽」1205噸油品重新上架

相關新聞

習大大請查收？台鐵車廂驚見給習近平包裹 外籍旅客急通報

台鐵車廂頂部行李架驚見給中國大陸國家主席習近平的包裹！有外籍旅客目擊有小朋友將兩個密封紙箱放上車後人就走了，擔心是危險物品，立刻通報鐵路警察。更一度傳出紙箱上印有習近平人像，經確認裡面只是裝有廢棄物品，並無危險。

朱記牛肉麵「整隻蟑螂在泡湯」 當事分店：已經由總公司處理

太恐怖！一名網友於threads上發文，指出昨日（11月2日）在知名連鎖餐廳「朱記」美麗華店食用牛肉麵與燙青菜，已經快吃完時，竟然在牛肉麵碗裡發現「一隻完整的蟑螂」。該名網友也指出，當下非常反胃、噁心，而且現場工作人員最後處理的方式竟是「請吃小菜」。隨著事件曝光，網友們也表示「會有一隻蟑螂代表環境根本就不乾淨」、「美麗華的朱記是最難吃的朱記」

78歲婦失智症踩煞車！標靶注射治療半年 腦中類澱粉蛋白近乎清除

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為許多家庭必須面對的問題。奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，失智症不只是年齡增長的必然結果，民眾若能及早辨識異常、維持健康生活並積極管理慢性病，就有機會降低相關風險，為大腦健康提早做好準備。

合成卡西酮氾濫…8個月檢出逾12萬件 食藥署將先驅物納「4級管藥」嚴管

新興毒品橫行，除依托咪酯成分喪屍煙彈外，合成卡西酮已成為濫用物質大宗。根據衛福部食藥署針對涉嫌毒品及管制藥品非尿液檢體最新統計，包含甲基甲基、甲基乙基、甲基—NN三類合成卡西酮類物質，登上8月份檢出件數排行前2名，且自今年1至8月累計檢出12萬3332件。食藥署近期預告，將「1-溴苯基-1-丙酮」及其3種異構物列為第四級管制藥品嚴管。

駐教廷大使拜訪比利時聖母聖心會 贈台灣藝術家版畫

駐教廷大使賀忠義夫婦2日拜訪天主教「聖母聖心會」（CICM）比利時母院，捐贈已故台灣藝術家謝省民的2幅版畫作品。CICM...

花蓮衛生局長不輔選遭拔官 台大名醫抱不平：被潑冷水

花蓮縣衛生局長朱家祥傳出因為不配合縣長輔選，遭拔官辭退。感染科權威、台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎今天為朱家祥打抱不平，他說，衛生局長是「事情多、責任大、薪水少」的工作，被辭退如同被潑冷水，但以朱家祥的經驗與熱忱，還是可以繼續為台灣服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。