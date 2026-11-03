苗可麗分享照顧父親經驗 籲照顧者勇於求助

藝人苗可麗一頭俐落短髮，身穿白色T恤與藍色牛仔褲，與伊甸失智據點的秀月阿姨、照顧者鳳華阿姨一起彩繪玻璃杯！苗可麗的父親也罹患失智症，她笑說以前都在工作，如今才有時間可以陪伴父親，若照顧者壓力太大，要勇於對外求助。

進入父親幻想世界

苗可麗表示，照顧父親這一年半的時間也有所成長，現在已經可以融入父親的世界，而父親也有改變，例如以前父親總以為家裡有小偷，非要跟人家拼命，但苗可麗笑說，現在她都會開玩笑說：「讓人家拿一些東西就算了。」父親也不會那麼在意這件事。

「照顧者的心情很重要！」苗可麗說，被照顧者也會被影響，父親比以前快樂許多，有時候她還會誘拐父親聊聊年輕時的豐富情史，但父親被問到「最愛誰」時，父親雖然說「要偷偷講、會很害羞」還是回答母親的名字。苗可麗表示，自從母親過世後，父親就沒有再提到母親，但卻在回答「最愛誰」時還記得母親的名字，「可見真的愛很深。」

多陪伴長輩、勇於求助

伊甸基金會執行長何天元表示，長照家庭的照顧者長期面臨照顧壓力，容易身心俱疲，因此社會上總有長照悲歌發生，呼籲政府要更重視家庭照顧者的壓力，也請照顧者若遇到龐大壓力、快撐不住或崩潰的狀況，也要勇於對外尋求政府或民間資源的求助。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線







苗可麗。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】