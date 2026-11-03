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逾8成長者免健保費 3大醫護團發聲籲重新審視

中央社／ 台北3日電

老人福利法」修法逾8成長者免繳健保費，行政院副署與否6日前決定，3大醫護團體今天齊發聲，憂加劇世代不公、動搖健保財務根基、排擠醫療資源，支持行政院依法嚴正把關。

立法院10月16日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，規定65歲以上長者，最近1年綜合所得未達所得稅申報標準或適用稅率未達20%者，全民健康保險保險費由中央主管機關全額補助，衛福部預估達83%長輩符合免繳資格，甚至衝擊13萬名中低收入長者假牙等補助。

牙醫師公會全國聯合會、職能治療師公會全國聯合會、護理師護士公會全國聯合會今天齊發聲明稿，分別提到牙醫界嚴正反對，職能治療師盼經過充分財務評估、明確的財源規劃及專業對話，避免因短期福利措施而增加長期財政負擔，護理界支持行政院依法嚴正把關。

中華牙醫師公會全國聯合會表示，年齡並不等同於經濟弱勢，所得稅率無法反映長者的真實經濟能力。這案實質上等於65歲以上全面免健保費，長者收入多為退休金、免稅所得或租金、股利，課稅所得偏低，不代表沒有負擔能力，以所得稅率排富，結果可能加重年輕族群負擔。

牙醫師公會全國聯合會指出，長者的健保醫療需求逐年增加，健保更需要穩定財源，呼籲政府補助保費不得計入健保法第3條36%法定負擔下限，避免健保實質短收，健保總額與醫療服務預算不得遭受排擠，而影響健保總額成長、醫療人力、偏鄉醫療及其他必要醫療服務。

中華民國職能治療師公會全國聯合會表示，「老福法」修法是重大政策，忽視醫療服務提供者聲音，恐損及制度互信與程序正義，健保給付多年未合理調整，點值長期折價，第一線醫療人員承受沉重經營壓力，健保資源有限，福利政策應有穩定財源，避免排擠醫療資源。

職能治療師公會全國聯合會提出3項呼籲，第1點是應建立常態化且具實質參與功能溝通平台，將專業評估納入政策形成及決策程序；第2點為落實財政紀律，確保福利政策具備穩定且明確的財源；第3點則是全面檢討健保支付標準，改善點值折價及給付不合理問題。

中華民國護理師護士公會全聯會指出，這次修法擴大保費補助，卻刪除原條文對無力負擔部分負擔及健保未涵蓋醫療費用者的補助規定，恐使部分弱勢長者的保障出現缺口。即使免繳健保費，若仍無力承擔必要治療費用，長者的就醫困難與家庭照顧壓力依然存在。

護理師護士公會全聯會認為，僅以年齡及所得稅條件作為大範圍全額補助依據，仍須檢視是否充分反映實際經濟能力。對長者整體保障評估，也應納入疾病、失能、家庭支持與照顧負荷，避免保費補助擴大，必要醫療與照護支持卻不足，呼籲公開財務配套，公開財務配套。

健保費 醫護 老人福利法 衛福部

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老福法修正案風波 護理界支持改善縣市補助差異、籲公開長期財務評估

65歲以上補助健保費涉及財源 職能治療全聯會籲別以社福單一角度出發

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