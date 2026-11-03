駐教廷大使拜訪比利時聖母聖心會 贈台灣藝術家版畫

駐教廷大使賀忠義夫婦2日拜訪天主教「聖母聖心會」（CICM）比利時母院，捐贈已故台灣藝術家謝省民的2幅版畫作品。CICM比利時會省副省長韓德克斯（Thomas Hendrikus）代表受贈，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉夫婦在場見證。

天主教「聖母聖心會」（Congregatio Immaculati Cordis Mariae）是由比利時籍神父南懷義（Theophile Verbist）於1862年創立，致力跨越國界傳揚福音，傳教士遍佈各大洲，也長期深耕台灣。

駐教廷大使館發布新聞稿指出，賀忠義夫婦此次將謝省民生前創作的「耶穌善牧」、「耶穌騎驢進聖城」2幅版畫作品捐贈給聖母聖心會，CICM全球總會長福鼓達（Charles Phukuta）神父、CICM比利時會院院長蓋森斯（Gaby Gheysens）神父等在場見證。

謝省民生前任教於台灣亞洲大學，曾創作一系列結合台灣傳統文化及天主教信仰的藝術，盼以藝術為橋梁，為人們創造彼此理解的美好相遇。謝省民的相關作品曾於去年9月在羅馬宗座傳信大學展出，深獲好評。此次捐贈的兩幅版畫，未來將於聖母聖心會博物館公開展示，讓更多來自世界各地的訪客透過藝術認識台灣文化與信仰交融之美。

韓德克斯開幕致詞表示，CICM發源地斯赫特（Scheut）象徵「新芽」，創立以來逐漸成長為遍布亞非美歐的國際傳教大家庭，歷代傳教士在全球透過福傳與跨文化交流奉獻並建立友誼，CICM與台灣深厚的連結彌足珍貴，盼此次藉由賀忠義夫婦到訪進一步深化彼此友誼，並延續CICM共融與服務精神，共同散播理解、和平及希望種子。

賀忠義致詞時感謝聖母聖心會自1955年赴台傳教以來，在教育、牧靈及社會福利等領域的卓越貢獻，以信仰與愛搭建台灣、天主教會及比利時之間的友誼橋梁。

賀忠義指出，台灣作為民主自由社會，展現宗教多元共融的價值，駐教廷大使館透過「H.O.P.E.合作架構」，與教廷及天主教會攜手推動人道援助、數位教育及女性賦權，並以「化希望為行動」為主軸，呼應教宗良十四世「我愛了祢」（Dilexi Te）勸諭精神，將對天主及窮人的愛轉化為具體服務與行動。

謝志偉致詞表示，天主教信仰已成為台灣多元文化的重要一環，與在地傳統文化及寓意相互融合，謝省民的畫作即為最佳體現。台灣與天主教會及梵蒂岡基於自由、人性尊嚴及人道價值等共同理念，在當前國際局勢快速變遷且日益分化之際，更應透過信仰、文化交流及關懷促進相互理解與團結。

福鼓達總結致詞表示，感謝台灣長期對CICM的支持及對該修會歷代傳教士在台灣服務的肯定，CICM博物館整修後將轉型為促進文化交流、跨宗教對話及增進彼此理解的空間，大使館的贊助不僅象徵深厚友誼與信任，更開啟文化、教育及人性尊嚴等領域合作新契機。他期盼持續深化台灣、比利時與CICM之間的情誼，共同實踐尊重、友誼及服務人群的使命。

典禮中，賀忠義、謝志偉也代表台灣政府，支持聖母聖心會博物館整修及濟助布魯塞爾地區弱勢的人道援助計畫，讓這份跨越國界情誼不僅留存在藝術作品之中，更化為照顧弱勢、傳遞溫暖的實際行動。