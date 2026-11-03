經部穩供沙拉油 協調每月增產4400噸、台糖12月再增供

中聯油脂停工影響國內沙拉油供應，經濟部今天表示，已協調大統益、長輝及台糖每月增產4400噸，另台糖加速採購粗油及擴大精煉產能，預計12月起每月再增加700噸沙拉油供應量，以補足市場需求。

經濟部發布新聞稿指出，為增加國內沙拉油供應來源，除協調業者增產，也持續透過供需媒合及鼓勵擴大進口等措施，協助食品業者取得所需原料。

進口方面，行政院公告自10月1日起將沙拉油進口關稅由5%調降至免稅，為期6個月，以鼓勵進口商擴大進口。經濟部已協調油品進口商第4季擴大進口5000噸，其中10月已進口1100噸，11月及12月預計分別進口2000噸及1900噸。

供需媒合方面，經濟部表示，截至10月底，已協助餐飲、罐頭、糕餅餡料及校園團膳等89家業者取得1842噸沙拉油。由於國內油品供應仍有缺口，目前已有業者進口外國沙拉油，近期食品加工、餐飲及烘焙業者持續反映用油需求，經濟部將持續媒合供需雙方，紓解沙拉油供應壓力。

經濟部指出，除先前協助大型業者媒合外，也將協助中小型業者以商圈、市場或夜市自治會為單位提出用油需求，由經濟部進行媒合，協助業者取得原料，穩定市場供應秩序。

經濟部強調，面對沙拉油供應缺口，將持續從國內增產、擴大進口及供需媒合等方向積極因應，並在確保食品安全的前提下，促進沙拉油供應穩定及食品產業恢復正常運作。