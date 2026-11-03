自然碳匯與多樣性平台 3年串聯50家企業減碳保育

導入民間力量推展環境永續及保育，林業署自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台串聯50家企業參與，包含台積電攜手團隊投入造林等，預估每年可創造842公噸二氧化碳當量的減碳效益。

農業部林業及自然保育署民國113年4月啟動「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，今天召開成果發表記者會暨交流論壇，展現平台推動3年來的豐碩成果。

根據林業署統計，今年已成功媒合35件專案，是去年的2.5倍，也吸引31家企業投入森林經營、生物多樣性保育及山林文化等行動，年度媒合件數再創新高。

林業署也說，平台從啟動以來已促成60件專案、串聯50家企業參與，合作模式也從資金支持逐步擴展至科技應用、友善產業及地方創生，並深化與在地社區、林農及原住民族部落的合作，展現企業永續行動從單次投入走向長期協力，讓自然保育與地方發展相互支持。

林業署也提到，今年企業投入自然碳匯與森林復育的方式更加多元，包含台積電攜手專業造林團隊推動台中新社檳榔園轉型為永續森林，規劃栽植台灣櫸、肖楠等樹種約2600株；聯邦銀行投入花蓮木瓜溪高灘地外來種移除與原生植被復育，並結合宜蘭寒溪社區力量，在古魯林道栽植原生蜜源樹種等。

另外，林業署說，也有越來越多企業運用核心技術，為自然保育帶來創新解方，包括中華電信運用AI影像辨識、邊緣運算及聲波緩速裝置，投入苗栗石虎防路殺行動等；豐順營造則是在台中大肚山導入自動錄音監測與AI辨識技術，協助掌握草鴞活動等。

農業部林業保育署署長林華慶指出，平台推動至今累計投入金額達新台幣1億1431萬元，結合68個在地社區及54個專業團隊共同參與，保育12種植物及28種動物，預估每年可創造842公噸二氧化碳當量的減碳效益。

林業署說，自然碳匯與生物多樣性保育需要長期投入，也需要政府、企業與地方共同參與，未來將持續精進專案媒合機制，擴大公私有土地合作及多元參與管道，讓企業永續資源轉化為具體保育行動，共同邁向淨零排放與生物多樣性共榮的永續未來。