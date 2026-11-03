花蓮衛生局長不輔選遭拔官 台大名醫抱不平：被潑冷水

花蓮縣衛生局長朱家祥傳出因為不配合縣長輔選，遭拔官辭退。感染科權威、台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎今天為朱家祥打抱不平，他說，衛生局長是「事情多、責任大、薪水少」的工作，被辭退如同被潑冷水，但以朱家祥的經驗與熱忱，還是可以繼續為台灣服務。

朱家祥疑似因為不願意配合花蓮縣府動員，輔選國民黨花蓮縣長候選人游淑貞，而慘遭拔官。李秉穎上午在臉書發文指出，「朱家祥醫師本是在花蓮慈濟醫院任職的兒童腸胃科醫師，我認識他已經幾十年了。雖然離開衛生局，但朱醫師一定可以繼續以他的專業幫助台灣。」

李秉穎下午出席疾管署疫情記者會被問及此事，他回應，醫師在醫院工作薪水其實比較高，朱家祥願意去當衛生局長，其實「事情變多、責任變大、薪水又變少」，是有服務熱忱、願意奉獻的人才會去做的事。

李秉穎為朱家祥打抱不平，他不對政治問題多作評論，但認為朱家祥被辭退像是被潑冷水，當衛生局長要有一定熱忱，「你要我去做我也不做」，誰願意去當衛生局長，一天到晚被議員罵。但他認為，朱家祥被辭退不一定是壞事，以他的臨床經驗來講，還是可以繼續為台灣服務。