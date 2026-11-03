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長輩吃飯常嗆咳、愈吃愈慢 恩主公醫院跨科合作守護吞嚥安全

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
恩主公醫院舉辦「吞嚥困難整合照護工作坊」，由中醫師林姿婷（右起）、中醫師林舜穀、牙醫師范綱信、語言治療師王雪珮、中醫師周暉哲接力演講。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院舉辦「吞嚥困難整合照護工作坊」，由中醫師林姿婷（右起）、中醫師林舜穀、牙醫師范綱信、語言治療師王雪珮、中醫師周暉哲接力演講。圖／恩主公醫院提供

長輩吃飯經常嗆咳、進食時間愈來愈長，甚至開始避開較硬的食物，可能是吞嚥功能出現警訊。新北市三峽恩主公醫院11月1日舉辦「吞嚥困難整合照護工作坊」，結合牙醫、中醫、物理治療及語言治療等專業，探討高齡者吞嚥障礙的評估與照護，提醒民眾吞嚥困難可能導致營養不良、吸入性肺炎，應及早尋求專業協助。

恩主公醫院社區醫學部主任支伯生表示，吞嚥看似只是將食物吃下肚，實際上牽涉牙齒、咀嚼肌群、顳顎關節及神經肌肉等功能，任何環節出現問題，都可能影響進食安全，難以單靠一個專科處理，因此透過跨領域合作，整合口腔健康、中醫治療及社區居家照護等專業。

恩主公醫院牙醫部主任范綱信指出，「有牙齒，不代表就能好好吃飯」，長輩即使保有部分自然牙，若缺乏足夠的後牙咬合支持，仍可能因咀嚼效率下降，無法充分磨碎食物，增加進食困難及吞嚥風險。

范綱信提醒，若長輩開始避開較硬的食物、吃飯時間明顯延長、經常嗆咳或體重下降，就應評估口腔及吞嚥功能。即使已使用鼻胃管灌食，或口內沒有自然牙，也不能忽略口腔清潔，仍須維持舌頭及口腔黏膜衛生。

除牙齒問題，顳顎關節功能也可能影響進食。具中醫師及物理治療師雙重背景的台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周暉哲表示，顳顎關節障礙不一定會疼痛，若出現張口卡住、開口歪斜或關節聲響，都可能使咀嚼變得吃力，應進一步釐清問題來自牙齒、關節或肌肉。

台灣中醫家庭醫學醫學會理事長林舜穀指出，中風、帕金森氏症等神經系統疾病也可能造成吞嚥障礙，中醫可依個別病況評估針灸等輔助治療，搭配吞嚥復健及跨專業照護，協助改善患者吞嚥功能與生活品質。

語言治療師王雪珮則提醒，吞嚥照護不只要注意安全，也要兼顧進食效率。她在工作坊示範透過少量水吞嚥測試，觀察喉部動作、嗆咳及聲音變化，並說明餵食時應注意坐姿、頭頸位置及每口吞嚥後的反應。食物也並非愈稠愈安全，必須依個別吞嚥能力調整質地，相關測試及餵食方式應由專業人員評估指導，民眾不可自行在家操作。

工作坊也以一名82歲中風後進食能力下降的模擬案例，呈現跨科合作的重要性。案例中的長者同時面臨假牙鬆動、口腔清潔不佳、咀嚼疼痛、嗆咳及體重下降等問題，由牙科處理假牙與口腔衛生，中醫評估肌肉及顳顎關節功能，語言治療師則協助調整食物質地與餵食方式，盼讓長者在安全進食的前提下，逐步恢復享用喜愛食物的能力。

恩主公醫院中醫家庭暨社區醫學科主任林姿婷表示，這場工作坊是中醫界首次以吞嚥困難為主題的跨領域整合照護工作坊，期盼未來逐步建立以病人為中心的雙向轉介網絡，讓牙科、中醫及語言治療等專業相互合作，提升高齡長者的照護品質。

長輩 恩主公醫院 三峽

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