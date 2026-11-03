78歲婦失智症踩煞車！標靶注射治療半年 腦中類澱粉蛋白近乎清除

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為許多家庭必須面對的問題。奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，失智症不只是年齡增長的必然結果，民眾若能及早辨識異常、維持健康生活並積極管理慢性病，就有機會降低相關風險，為大腦健康提早做好準備。

台南一名78歲婦人因記憶力衰退、對時間混淆，且平時也不愛出門，去年3月前往奇美醫院就醫時，被診斷阿茲海默症引發輕度失智症，起初透過口服藥物治療約1年，但延緩效果不彰，今年4月再度安排檢查，經量化其腦內β-類澱粉蛋白堆積程度標準化指標高達81.2，經楊浚銘醫療團隊評估，並與家屬討論後決定自費接受「抗類澱粉蛋白標靶治療。」

楊浚銘說，該名婦人透過4周一次靜脈注射標靶治療，經過約半年時間，9月份再度檢查其百分位量表指數大幅下至4.7，近乎完全清除腦中堆積的類澱粉蛋白，雖失智症症狀已不可逆，但明顯減緩病程惡化，有效維持認知功能，成功為輕度失智症踩下STOP煞車。

他提到，抗類澱粉蛋白標靶治療成為台灣治療早期阿茲海默症的選項之一，以靜脈注射為主，療程分為2周一次或4周一次，目前屬自費項目，每次療程花費約150萬元至200萬元不等，且並非所有失智症患者都適用，須由醫療團隊依疾病階段、檢查結果、身體狀況及治療風險個別評估。

楊浚銘強調，預防失智沒有單一捷徑，持續累積健康習慣，才是長期守護大腦的重要方式，若發現自己或家人出現持續性認知功能變化，不應只當作正常老化，也不必過度恐慌，儘早至神經內科就醫，釐清原因並與醫療團隊討論合適的照護及治療選擇。