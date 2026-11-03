叫車平台納管爭議 產業籲充分溝通、應延長討論時間

交通部日前預告修正《計程車客運服務業申請核准經營辦法》，將叫車平台與派遣車隊統一歸類為「計程車客運服務業」，同時開放「一車多車隊」，並將車隊向駕駛收取的服務費改為須經主管機關核准，引發正反意見。

交通部表示，修法重點在強化平台責任、保障乘客權益及增加駕駛營運彈性，最快11月底或12月初上路。

草案公布後，引起產業利害關係人有不同意見，駕駛工會表態支持，認為草案釐清平台的法律地位與連帶責任，符合「同工、同酬、同責任」原則；Bolt也發表聲明樂見修法方向，認為開放一車多隊是對職業駕駛的重要正面進展。產業界普遍肯定強化責任的方向，但對配套細節與長期規劃仍有疑慮。

台灣數位平台經濟協會（DEAT）監事馮昌國律師表示，讓實際派遣的平台負起相應責任、讓乘客出事時找得到人，是這次修法值得肯定的方向。不過，修法牽動平台的法律定位、收費方式與車隊結構，預告期僅14天，產業與消費者都還來不及充分討論，建議交通部延長討論期程。

納管之外 更需要計程車數位化藍圖

馮昌國指出，草案是把平台歸類為傳統的計程車客運服務業，沿用既有的車隊管理框架。叫車平台的核心是以數據與演算法媒合供需，若只用管理實體車隊的方式來管理，恐難因應跨運具整合，甚至自動駕駛計程車等新服務型態。

他建議交通部藉這次修法，同步規劃數位平台的監理架構與產業長期藍圖，避免把資訊平台拉回傳統產業規範，反而走回頭路。

一車多隊的責任歸屬也是討論焦點。交通部官員日前舉例，駕駛若同時加入三個車隊，訓練不足或未投保時，三個車隊都要負責。

馮昌國認為，多方共同負責有助於避免推託，但乘客發生糾紛時第一線窗口是誰、由誰處理，仍有疑義。至於服務費管理，他表示，目前叫車市場有多家業者競爭，可優先以資訊揭露與事前通知保障司機，再依實際數據評估是否需要進一步管理。

車隊業者：開放多車隊 應先建立管理配套

對於一車多隊，業界看法不一。有業者認為，駕駛跨隊接單在實務上已經發生，與其禁止，不如納入管理。部分車隊業者則較為審慎。

業者指出，現行單一車隊制度下，車隊就已難以掌握司機私下跨平台接單；開放後若沒有配套，車隊將更難管控服務品質，駕駛也可能像外送員一樣同時開好幾個App，出現多平台搶單，影響乘客體驗與行車安全。業者建議，交通部應先說明跨車隊停權、同時接單查核等機制，讓乘客能夠安心使用。