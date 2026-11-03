老福法修法衝擊…恐動搖健保財務根基、排擠醫療資源 牙醫界嚴正反對

立院三讀通過老人福利法第22條，65歲以上長者所得稅率未達2成者，由中央政府繳納健保費，初估需補助440億元，中華民國牙醫師公會全國聯合會認為，全民健保是台灣重要的社會安全制度，涉及全體國民的醫療權益，任何重大財務政策的調整，都應經過完整精算、充分溝通及審慎評估，不應因政策性補助而排擠既有醫療資源，更不應將財務負擔轉嫁給下一個世代。

全聯會表示，牙醫師長期站在第一線照顧民眾健康，深知高齡長者在口腔健康、牙周疾病、缺牙重建、咀嚼功能及營養攝取等方面的醫療需求。隨著台灣邁入超高齡社會，長者醫療照護更需要政府持續投入資源。

全聯會說，年齡並不等同於經濟弱勢，綜所稅率要達20%，年所得約需133萬元以上。絕大多數65歲以上長者都在門檻之下，本案實質上等於「65歲以上全面免健保費」。所得稅率無法反映長者的真實經濟能力，長者收入多為退休金、免稅所得或租金、股利，課稅所得偏低，不代表沒有負擔能力。以所得稅率排富，結果可能加重年輕族群的健保負擔。

全聯會表示，依據健保署統計數據顯示，近十年健保醫療費用的成長，超過6成來自65 歲以上高齡族群。隨台灣加速邁入超高齡社會，醫療與照護需求持續攀升，健保體系極需的是穩定、長效且充足的財源。

全聯會說，若每年數百億元的補助支出缺乏額外且穩定的財源，勢必增加政府財政及健保制度的壓力，並可能影響健保總額成長、醫療點值保障、醫療人力投入、急重症照護及偏鄉醫療資源。

高齡長者的口腔照護，涉及牙周疾病預防、缺牙治療、咀嚼功能維護，及偏鄉與到宅醫療服務。若醫療資源受到排擠，將影響基層醫療院所持續提供服務的能力，也可能使偏鄉及高齡弱勢族群面臨更大的就醫困難。健保資源應優先確保醫療服務品質及民眾就醫權益，不能讓醫療照護資源受到影響。

全聯會表示，對年輕牙醫師而言，健保收入短收可能壓縮醫療費用給付及合理點值，影響年輕牙醫師的執業發展與醫療服務投入；另一方面，未來健保財務缺口若透過調高保費或增加負擔來填補，年輕世代將成為承擔財務成本的重要族群。

全聯會呼籲，政府補助保費不得計入健保法第3條36%法定負擔下限，避免健保實質短收； 健保總額與醫療服務預算不得遭受排擠，而影響健保總額成長、醫療人力、偏鄉醫療及其他必要醫療服務；朝野應正視健保費基改革，落實量能負擔與世代公平，以確保全民健保制度永續。