6月至5歲幼兒開放第二劑新冠疫苗 醫師籲「這些」幼兒流感須打兩劑

幼兒接種疫苗，不是每個人打一劑就夠。疾管署提醒，6個月至未滿9歲兒童從未打過流感疫苗的「首打族」，以及6個月未滿3歲，曾接種過一劑的「再打族」，都須打兩劑。新冠疫苗也放寬幼兒公費條件，11月5日起，6個月以上至未滿5歲幼兒，若10月前僅接種過一劑新冠疫苗者，可公費再接種一劑本季新冠疫苗。

感染科權威、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，兒童免疫系統尚未成熟，幼兒沒有接觸過流感病毒，缺乏相關免疫記憶，因此單打一劑無法產生足夠的免疫反應，必須接種第二劑，才能建立較完整的保護力。

不同年齡、接種史的兒童所需劑次也不同，例如，6個月至未滿9歲兒童，若今年10月前從未接種過流感疫苗，須接種兩劑；6個月至未滿3歲兒童，即使10月前曾接種過一劑，本季仍須接種兩劑。第二劑與第一劑間隔至少28天。

李秉穎指出，國際上多數國家也建議未滿9歲、首次接種流感疫苗的兒童接種2劑。一項研究指出，6個月至未滿9歲兒童首次接種流感疫苗打兩劑，相較只打一劑，保護效果高出15%；若限縮在6個月至未滿3歲幼兒，接種兩劑的保護效果更高出28%。

疾管署發言人林明誠提醒，兒童流感疫苗第一劑接種率通常高於第二劑，部分家長可能忘記帶孩子回診補打。統計至11月1日止，約6.5萬名幼兒尚待接種第二劑，37萬名幼兒尚未接種。符合接種兩劑資格的兒童，務必依規定完成接種。

統計今年10月1日起至11月2日，幼兒公費流感疫苗（至少接種一劑）累計接種37.5萬人次，接種率為49.4%，較去年同期49.8%下降0.4%。

此外，幼兒公費新冠疫苗接種條件自今年10月起調整為，年滿6個月至未滿6歲且過去未曾接種過新冠疫苗的幼兒。其中年滿6個月以上至未滿5歲的幼兒須接種兩劑，與第一劑間隔28天以上。滿5歲至未滿6歲則接種一劑。

另為確保僅接種過一劑新冠疫苗的幼兒獲得完整保護力，疾管署已諮詢專家意見取得共識，自11月5日起開放「今年10月開打前僅接種過一劑新冠疫苗」的年滿6個月以上至未滿5歲幼兒，也可公費接種一劑本季新冠疫苗，以建立完整保護力。至於具有符合公費規定的高風險對象或機構受照顧幼兒，仍可依該類資格評估接種公費新冠疫苗。

疾管署特別說明，依疫苗核准適應症，幼兒僅可接種莫德納新冠疫苗，每劑0.25 毫升。自今年10月1日起至11月2日，幼兒新冠疫苗累計接種9809人次。

李秉穎表示，兒童感染新冠病毒雖然重症發生率相對較低，但幼兒仍有重症風險，且兒童接種疫苗不僅能保護自身，也能降低家庭及社會的疾病負擔，因此仍建議符合資格的幼兒接種。

另，「左流右新」公費流感、新冠疫苗第二階段昨天開打，對象為50至64歲健康成人。疾管署統計，昨天整天50~64歲流感疫苗接種9.9萬劑，新冠疫苗接種數4.3萬劑。

林明誠指出，流感疫情近期趨緩，上周就診人次首次低於流行閾值，若本周持續低於閾值，最快下周可宣布脫離流行。不過，依往年趨勢，下一波流感疫情可能在農曆年前後升溫，實際情形要看整體疫苗接種情況，呼籲符合資格的民眾接種疫苗，尤其高風險族群應及早建立保護力。

疾管署說明，6個月至未滿9歲兒童，若今年10月前從未接種過流感疫苗，須接種兩劑；6個月至未滿3歲兒童，即使10月前曾接種過一劑，本季仍須接種兩劑。第二劑與第一劑間隔至少28天。圖／疾管署提供