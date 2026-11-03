影／民團將辦減碳遊行園遊會 訴求碳足跡資訊透明化

為呼籲政府正視飲食轉型的減碳潛力，民眾黨立委陳昭姿與民間團體於今天在立法院舉行「減碳植植走」行前記者會，宣布11月7日將舉辦減碳遊行及園遊會，並提出「碳足跡資訊透明化」、「蔬食減碳納入ESG」等政策訴求，要求環境部提出具體推動方案。

陳昭姿表示，面對2050淨零排放目標，政府不能只重視能源與產業減碳，也應正視日常飲食對環境及國民健康的影響。台灣已有《氣候變遷因應法》、《食農教育法》及《營養及健康飲食促進法》等政策基礎，應加強跨部會合作，讓永續飲食從個人選擇提升為公共政策。

陳昭姿指出，環境部雖已推出「生活碳足跡計算器」，但飲食部分目前主要依一般飲食、蛋奶素及純素等類型進行概略估算，尚無法讓民眾依實際食用的餐點或食材，直接計算與比較碳排差異。她要求環境部儘速完善飲食碳足跡計算功能，讓民眾真正了解每一餐的碳排放，以及改變飲食選擇能帶來多少減碳效益。