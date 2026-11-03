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中華隊飛東京亞冠賽 星宇派空山金執飛、棒球女國手張甄芸登機打氣
2026亞冠賽將於11月12日至15日在東京巨蛋登場，中華隊將搭成星宇航空前往東京，12日首戰對戰地主國。星宇航空表示，為預祝中華隊締造佳績，除規畫由空山金藝術機翼、提供應援小物，還安排同是中華隊棒球女國手的空服員張甄芸一同登機，為中華隊加油打氣。
2026亞洲職棒冠軍爭霸賽睽違3年後，再度於日本東京巨蛋舉行。中華隊由總教練高志綱領軍，隊長則為味全龍球星郭天信擔任。中華隊首戰將於11月12日登場，對決已經二連霸的日本隊，中華隊前兩屆皆以第三名作收，這次將挑戰歷史最佳名次。
星宇航空今表示，中華隊代表團即將於11月10日搭乘星宇航空JX800航班前往東京，參加2026亞洲職棒冠軍爭霸賽。
為預祝中華隊締造佳績，星宇航空規畫由「AIRSORAYAMA Gold空山金」藝術機執飛，盼中華隊可「Fly In GOLD! Go For Gold!」。當天航班星宇航空也為中華隊及當班旅客精心準備應援小物，祝福Team Taiwan能夠搭著金機、拿下金牌。
此外，星宇航空也特別安排同是中華隊棒球女國手的空服組員張甄芸，以當班執勤組員身分一同登機，為中華隊加油打氣，展現星宇航空與全體同仁對中華隊的支持與祝福。
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