印度排燈節11月7日漁人碼頭登場 展現台印文化交流

代表祈求繁榮與新生的印度排燈節（Diwali）將至，印度台北協會7日預計於新北市淡水漁人碼頭觀海廣場盛大慶祝排燈節，除邀請成功高中管樂團演奏印度熱門組曲，展現台印文化交流，另為慶祝台灣印度直航即將啟動，現場也會送出2張「台北－德里」的免費來回機票。

印度台北協會自2023年起陸續在台北大稻埕、高雄衛武營、台中市府前廣場舉辦印度排燈節活動，今年則將在淡水漁人碼頭觀海廣場舉行，民眾可免費參加。印度台北協會表示，排燈節在印度文化中象徵「光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡」，代表祈求繁榮與新生希望，重要性不亞於台灣傳統農曆新年。

印度台北協會說，此次特別邀請成功高中管樂團演奏精彩熱鬧的印度熱門組曲，展現青春洋溢的台印文化碰撞，另外，台灣與印度等待直航長達6年，長榮航空12月1日預計正式啟航從台灣直飛印度，為慶祝直航，因此排燈節活動現場也會送出2張「台北－德里」免費來回機票，讓幸運民眾能直飛印度，體驗風土民情。

根據印度台北協會資訊，排燈節活動將從下午4時至晚間8時30分，現場除有印度歌舞輪番登場，也會匯聚道地印度美食，民眾還能參與繪製絢麗繽紛的Rangoli藍果麗彩繪地畫，同時搭配精緻的指甲花彩繪（Mehndi）、華麗印度紗麗服飾試穿打卡、親手彩繪專屬印度油燈（Diya），以及6大繪畫風格的印度藝術書籤DIY手作坊，體驗異國派對風格。

印度台北協會表示，現場也會推出「集章闖關」好康，民眾只要集滿3個印章即可免費兌換限量「印度風格禮物袋」。