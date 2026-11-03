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環團公布河川廢棄物調查 濁水溪平均每公里361袋垃圾、淡水河27.6袋
荒野保護協會歷年都會發布國內河川廢棄物狀況，今年首次進入濁水溪流域，調查記錄3萬9213.5袋河岸廢棄物，濁水溪平均每公里361袋，高於頭前溪312.4袋、北港溪313袋及烏溪255.9袋，顯示濁水溪河岸廢棄物問題值得進一步關注。
荒野保護協會自2020年推動「河川廢棄物快篩調查」，持續與志工、學校、水巡隊、企業及公部門合作。
本次調查統計以14公升垃圾袋統計，濁水溪平均每公里361袋，前三大垃圾類型分別為塑膠瓶罐容器25.9%、成袋垃圾14.8%，以及飲料杯、吸管與免洗餐具等一次性餐具11.1%。其中，成袋垃圾比率相對突出，成為今年調查中特別值得關注的現象。
進一步觀察現場，城鎮與商業活動較頻繁區域可見生活垃圾、建築廢棄物等；農地與市場周邊則出現較多農業資材與成袋垃圾，顯示河川垃圾與周邊土地利用及人類活動存在關聯。
荒野保護協會理事長李騏廷表示，河川廢棄物不是單純的環境髒亂，而是與我們的生活、生產及消費方式息息相關。
不過也有好消息，淡水河2025年調查平均每公里78.7袋，2026年複檢降至27.6袋，約下降65%，河岸廢棄物總量也從2萬4282.5袋降至8537袋；此外，大漢溪右岸減少71.2%、新店溪右岸減少78.5%、淡水河左岸減少81.9%。
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