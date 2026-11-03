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夜尿、頻尿不只是老化！土城醫院11、12月進社區衛教

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立土城醫院舉辦「攝立健康新目標，守護爸氣要趁早」攝護腺肥大衛教講座，分享醫療知識來增進民眾的認知，吸引民眾踴躍參與。圖／土城醫院提供
新北市立土城醫院舉辦「攝立健康新目標，守護爸氣要趁早」攝護腺肥大衛教講座，分享醫療知識來增進民眾的認知，吸引民眾踴躍參與。圖／土城醫院提供

夜間頻繁起床上廁所、尿流變細或排尿不順，不一定只是老化現象。新北市立土城醫院昨舉辦男性泌尿健康衛教週活動，提醒中高齡男性留意良性攝護腺肥大警訊，若長期忽視，恐影響膀胱及泌尿道健康。院方也將於11月、12月走入土城社區舉辦健康講座，協助民眾了解常見泌尿問題及治療方式。

土城醫院指出，許多中高齡男性出現頻尿、夜尿等症狀時，常因難以啟齒，或擔心藥物及手術副作用而選擇忍耐，但排尿異常可能與良性攝護腺肥大有關，也可能由其他泌尿系統疾病引起。若長期忽視，不僅影響睡眠及生活品質，嚴重時甚至可能損害膀胱功能，波及上泌尿道健康。

土城醫院院長賴旗俊表示，男性泌尿健康不只是個人的事，家人的關心與支持同樣重要，當父親、伴侶或家中長輩出現頻尿、夜尿或排尿不順時，應主動關心並鼓勵就醫，避免延誤治療時機。

泌尿科醫師李威昌指出，良性攝護腺肥大是中老年男性常見的健康問題，發生率會隨年齡增加而上升，但並非所有攝護腺肥大患者都有明顯症狀，排尿異常也不一定由攝護腺肥大引起，不能單憑年齡或症狀自行判斷。

李威昌說明，攝護腺肥大並非只能透過手術治療，醫師會依患者症狀、身體狀況及檢查結果，評估生活型態調整、藥物或手術等方式。症狀較輕者可先從生活管理及藥物治療著手，若症狀持續惡化、藥物效果不佳，或出現尿滯留、反覆泌尿道感染、膀胱結石及腎功能受影響等情況，則需進一步考慮手術。

院方表示，目前除了傳統電刀及雷射攝護腺手術，也有水蒸氣消融、攝護腺拉提等微創治療選擇，但不同術式的適用條件、恢復時間及副作用各有差異，應由醫師評估後選擇合適方式。

為讓民眾更了解男性泌尿健康，土城醫院將於11月17日上午10時至11時，在土城區日新里市民活動中心舉辦健康講座，由泌尿科醫師李允仁主講；12月9日上午9時30分至10時30分，則由泌尿科醫師樊樂威在土城柑林里福林宮開講。

土城醫院提醒，若出現排尿速度變慢、尿流變細、需要用力排尿、排尿遲疑、排尿後仍有殘尿感，或夜間起床上廁所次數明顯增加等情況，應及早至泌尿科門診接受評估，不要將所有症狀都視為正常老化。

新北市立土城醫院舉辦「攝立健康新目標，守護爸氣要趁早」攝護腺肥大衛教講座，分享醫療知識來增進民眾的認知，吸引民眾踴躍參與。圖／土城醫院提供
新北市立土城醫院舉辦「攝立健康新目標，守護爸氣要趁早」攝護腺肥大衛教講座，分享醫療知識來增進民眾的認知，吸引民眾踴躍參與。圖／土城醫院提供

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