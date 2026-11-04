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把記憶留在線上！「島嶼時光記憶線上特展」60件作品帶你重新看見臺東

文／ 臺東縣政府文化處

30封書信、30幅影像化為線上展覽　邀你讀故事、看光影，再為最打動你的作品投下一票

有些記憶，適合寫進一封信裡；有些瞬間，則需要按下快門，才能替時間留下證明。

臺東縣立圖書館推出全新線上展覽「島嶼時光記憶展」，以文字與影像為兩條觀看路徑，集結30封書信與30幅攝影作品，將人們與臺東、與圖書館相遇的不同片刻，一一收藏進線上展場。

這一次，不需要走進實體展覽空間。只要打開手機或電腦，就能循著一封信、一張照片，慢慢走進不同人的臺東記憶。

一封瓶中信，漂向臺東，也漂進每個人的記憶

「島嶼時光記憶展」第一展區為「島嶼書信計畫－漂向臺東的瓶中信」。

在數位時代，一則留言，也能像一封現代版的瓶中信，在資訊大海中漂流。有人寫下在臺東縣立圖書館最難忘的一個角落，有人為臺東點播一本書，也有人寫下對未來圖書館的想像。

這些文字承載著對土地的觀察、生活記憶與期待，最後抵達臺東縣立圖書館。

此次從徵集內容中選出30封書信，依「館內的臺東時光」、「為臺東點播一本書」及「給圖書館的未來願望」三個主題呈現，讓每一段文字都有機會重新被閱讀。

也許是一段熟悉的閱讀經驗，也許是一個自己曾經坐過的位置；當不同人的文字並置在一起，原本屬於個人的片刻，也逐漸拼湊成一幅關於臺東與閱讀生活的共同記憶。

一次快門，留下臺東圖書館的一格關鍵幀

從文字走向影像，第二展區「山海時光影記－臺東圖書館的關鍵幀」，則透過30幅攝影作品，重新觀看圖書館。

光線穿過窗戶的瞬間、建築的線條、閱讀中的身影，以及某個平常容易忽略的角落，都可能在鏡頭裡成為主角。快門按下的那一刻，時間與回憶也有了形狀。

每一幅作品除了完整呈現照片，也搭配作品名稱、攝影者及創作理念，讓觀眾不只「看見」畫面，也能讀到拍攝者為什麼選擇留下這一刻。

圖書館因此不只是書架與閱讀座位組成的公共空間，更成為一座盛裝日常的容器——有人在這裡閱讀，有人在這裡陪伴孩子，也有人從一道光影之中，看見屬於臺東的生活節奏。

看展，也可以成為展覽的一部分

「島嶼時光記憶展」不只提供線上觀看，也將觀展體驗延伸為線上民眾票選。

書信與攝影兩個展區分開進行投票，每位觀眾在每個展區都可以選出1至3件自己最喜歡的作品，再透過LINE帳號完成身分驗證與投票。

也就是說，看完一封信，如果某句文字特別打動你；看完一幅照片，如果那個瞬間讓你停留得久一點，都可以親自為作品留下支持。

不受距離限制，重新遇見臺東

即使此刻不在臺東，也能透過螢幕讀一封漂向臺東的信；即使沒有親自走進圖書館，也能從不同人的鏡頭裡，看見光線如何落進館舍、閱讀如何發生，以及人與空間如何在日常裡相遇。

有人從文字出發，有人透過影像觀看；有人留下過去的記憶，也有人寫下對未來的期待。當這些故事被放在線上重新閱讀，一座圖書館收藏的，也就不只是書，更是人們曾經在這裡留下的時間。

「島嶼時光記憶展」邀請大家在線上閱讀島嶼、收藏時光。

逛展、讀信、看照片，再為最打動你的作品投下一票。

也許下一個讓你停下來的故事，就藏在其中。

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