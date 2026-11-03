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流感上周151重症、46死亡 30歲女流感併發敗血症一天驟逝

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
疾管署主任郭宏偉指出，國內流感疫情處流行期，新冠疫情持續下降，高風險族群仍具重症發生風險。記者沈沛育／攝影
疾管署主任郭宏偉指出，國內流感疫情處流行期，新冠疫情持續下降，高風險族群仍具重症發生風險。記者沈沛育／攝影

這一波流感疫情接近尾聲，衛福部疾管署預估最快下周脫離流行期，但重症與死亡病例不減。疾管署公布上周國內新增151例重症病例及46例死亡，以感染A型H1N1為多。一名30歲女性，有氣喘、心臟疾病等慢性病史，但未接種流感疫苗，感染A型流感後出現敗血症，就醫隔天過世。

疾管署防疫醫師林詠青說明上周死亡個案，為南部30歲女性，有氣喘、心臟疾病、肥胖病史，沒有接種本季流感疫苗。在10月下旬發燒、意識不佳，隔天急診，發現腎功能異常、肝指數和發炎指數上升，確診流感，胸部X光顯示雙側肺炎，研判併發呼吸衰竭、敗血症，收治加護病房，給予流感抗病毒藥物治療。

但患者病況變化快，就醫隔天就過世。林詠青說明，患者為流感併發肺炎、呼吸衰竭、敗血症致死。疫調顯示，10月下旬同住家人有發燒、上呼吸道感染，確診A型流感，判斷可能是家戶或社區感染。

疾管署主任郭宏偉指出，國內流感疫情下降，但仍處流行期，10月25日至10月31日門急診就診計9萬5916人次，較前一周10萬3453下降7.3%；急診就診病例9.8%，已低於流行閾值，將再觀察一周。社區流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占92.7%。

上周10月27日至11月2日新增151例流感重症病例及46例死亡，以感染A型H1N1為多；本流感季累計542例流感重症病例，其中95例死亡，重症病例65歲以上69%、具慢性病史者85.4%，未接種本季流感疫苗占98.3%。日本、韓國疫情上升且高於基線值，美國、加拿大疫情亦上升，均流行H1N1。

至於新冠疫情，郭宏偉說，國內新冠疫情持續下降，10月25日至10月31日門急診就診計1834人次，較前一周2571下降28.7%。近4周本土變異株以PQ.16.1.1為多，其次為NB.1.8.1。

10月27日至11月2日新增11例新冠本土重症病例及3例本土死亡病例，本季累計75例本土重症，其中13例死亡，重症病例65歲以上長者占60.0%、具慢性病史者占84.0%，均未接種本季新冠疫苗。全球陽性率上升，非洲及歐洲區呈上升趨勢，近期流行變異株以XFG、JN.1、NB.1.8.1、PQ.16.1.1及BA.3.2為主。

林詠青提醒，符合公費資格且尚未接種的民眾，儘速前往合約院所完成接種。另鑑於近期氣溫變化大，除接種疫苗外，亦務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。

疾管署指出，國內流感疫情下降，惟處流行期，第43周10月25日至10月31日門急診就診計9萬5916人次，較前一周10萬3453下降7.3%；急診就診病例百分比9.8%，已低於流行閾值，將再觀察一週。社區流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占92.7%為主。記者沈沛育／攝影
疾管署指出，國內流感疫情下降，惟處流行期，第43周10月25日至10月31日門急診就診計9萬5916人次，較前一周10萬3453下降7.3%；急診就診病例百分比9.8%，已低於流行閾值，將再觀察一週。社區流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占92.7%為主。記者沈沛育／攝影

流感 重症 敗血症

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