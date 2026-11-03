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民眾反映便當疑有蝸牛殼異物 台鐵致歉退費
有民眾在吃台鐵便當時，竟發現便當有疑似蝸牛殼異物。台鐵今天致歉並表示，將妥善處理退費與相關後續事宜，內部已立即啟動食材溯源與製程調查，並強化品檢機制，避免再發生。
有民眾昨天在社群平台發文表示，吃台鐵便當時，發現便當中有疑似蝸牛殼的異物，讓他無奈直呼：「我都吃好幾口了。」
台鐵公司透過文字回應，針對旅客反映台鐵便當裡有蝸牛殼異物，造成消費者不佳的用餐體驗，深表歉意，製供單位高雄餐旅分處已於旅客社群網站Threads上第一時間回覆、先留訊息，正在等待對方回覆，後續將由專人親自向消費者致意，妥善處理退費與相關後續事宜。
台鐵指出，台鐵便當一向將食品安全視為首要工作，針對照片中疑似異物，內部已立即啟動食材溯源與製程調查，除要求前端供應商加強農產品清洗與品管外，也同步強化廚房端的品檢機制，持續以最嚴格的標準把關餐飲品質，全力避免類似情況再次發生。
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