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環團公布川廢調查 濁水溪川平均每公里361袋廢棄物

中央社／ 台北3日電

荒野保護協會每年公布最新河川廢棄物調查結果，今年首次進入濁水溪流域，調查平均每公里有361袋廢棄物，累計3萬9213.5袋，遠高於過去調查的頭前溪、北港溪及烏溪等。

荒野保護協會今天發布最新河川廢棄物調查成果，今年首次進入濁水溪流域，完成濁水溪本流及雲林縣主要排水系統調查，累積共152公里的現場資料。

數據顯示，以14公升垃圾袋來計算，濁水溪調查記錄到3萬9213.5袋河岸廢棄物，平均每公里361袋，若比較歷年不同河川的調查數據，濁水溪平均為最高值，高於頭前溪312.4袋、北港溪313袋及烏溪255.9袋，顯示濁水溪河岸廢棄物問題值得進一步關注。

進一步調查河岸廢棄物種類，前3大垃圾類型，分別為塑膠瓶罐容器25.9%、成袋垃圾14.8%以及飲料杯、吸管與免洗餐具等一次性餐具11.1%；荒野也說，城鎮與商業活動較頻繁區域可見生活垃圾、建築廢棄物等，農地與市場周邊則出現較多農業資材與成袋垃圾。

荒野也說，今年調查濁水溪所發現的主要熱點，包括大義崙大排中段以及西螺大橋至自強大橋區段，透過具體位置與數據，清運及管理單位可以更精準掌握需要優先關注的區域，也能在後續複查時比較治理前後的變化。

另外，荒野也針對淡水河持續進行複查，數據顯示，2025年淡水河調查平均每公里78.7袋，2026年複檢降至27.6袋、約下降65%，河岸廢棄物總量也從2萬4282.5袋降至8537袋。

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