65歲以上補助健保費涉及財源 職能治療全聯會籲別以社福單一角度出發

立院三讀通過老人福利法第22條，65歲以上長者所得稅率未達2成者，由中央政府繳納健保費，初估需補助440億元，中華民國職能治療師公會全聯會提出四項呼籲，長者與國人真正需要的，不只是每個月保費的減免，而是在面臨退化、疾病與失能風險時，能獲得及時、充足且高品質的醫療與復能專業照護。

全聯會肯定政府及社會各界對高齡長者的關懷，也認同政府應積極保障長者就醫權益，減輕其經濟負擔。然而，本次修法涉及中央政府長期且可觀的財政支出，對健保財務及整體醫療資源配置均可能產生重大影響，相關政策在推動過程中，卻未充分納入醫療服務提供者的專業意見，也未見完整且公開的財務精算與長期財源規畫。

全聯會表示，凡涉及健保財務、保費制度及重大醫療福利支出的政策，都不應僅從單一福利角度進行決策，更應充分評估其對醫療體系的整體影響。若重大決策缺乏醫療服務提供者的實質參與，不僅難以凝聚制度共識，也將削弱健保制度長期建立的互信基礎。

全聯會指出，現行健保支付標準多年未能充分反映物價及營運成本變動，面對持續上升的人事薪資、水電、租金、醫療耗材及設備維護等支出，各級醫療院所均面臨日益沉重的經營壓力。

全聯會說，健保總額支付制度下，醫療點值長期存在未能充分反映申報服務價值的情形，過去多年甚至經常低於0.9元。以職能治療為例，臨床上的功能評估、復健介入及功能訓練，均高度仰賴專業人力、充足服務時間及專業技術。若健保支付標準長期無法合理反映醫療服務的實際成本，不僅影響醫療院所的經營與人力留任，更可能限制專業服務的提供量能，進而影響民眾獲得適切醫療照護的權益。

全聯會表示，本次修法若由中央政府長期承擔大規模保費補助支出，卻未同步提出穩定且明確的財源規畫，同時排擠其他攸關醫療品質與服務發展的公共資源。例如，醫療人員待遇改善、健保支付標準合理化、新興醫療技術引進，及基層醫療服務量能提升等，均需要穩定的資源挹注。若公共財政未能妥善配置，反而將有限資源集中於保費補助，而未同步處理醫療體系長期存在的結構性問題，最終恐使醫療服務品質與可近性受到影響。

全聯會提出四項呼籲，凡涉及健保財務、保費制度及重大醫療福利支出的法案與政策，政府應建立常態化且具實質參與功能的溝通平台，廣納醫療服務提供者、專業團體及相關利害關係人的意見，並將專業評估納入政策形成及決策程序。

第二，重大福利政策應於推動前完成完整財務評估，並提出具體、穩定且可持續的財源規畫。政府應明確區分福利政策與醫療服務給付的財源責任，避免因福利支出增加而排擠醫療本業所需資源，並確保政策推動過程不影響醫療服務品質。

第三，政府應盡速邀集醫療各界及專業團體，全面檢討長期未能合理反映醫療服務成本的健保支付標準，研議合理的給付調整機制，並積極改善點值長期折價問題，使醫療專業人員的勞動與專業價值獲得合理回饋，維持醫療服務品質及人力發展。

最後，保障長者就醫權益、減輕弱勢族群經濟負擔，是政府應持續努力的方向；但福利政策的良善初衷，不能取代嚴謹的財務規畫，更不能忽略醫療服務提供者的專業意見。