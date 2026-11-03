台東成功鎮發生規模3.7淺層地震 最大震度2級有感

幼兒接種疫苗，不是每個人打一劑就夠。疾管署提醒，6個月至未滿9歲兒童從未打過流感疫苗的「首打族」，以及6個月未滿3歲，曾接種過一劑的「再打族」，都須打兩劑。新冠疫苗也放寬幼兒公費條件，11月5日起，6個月以上至未滿5歲幼兒，若10月前僅接種過一劑新冠疫苗者，可公費再接種一劑本季新冠疫苗。

2026-11-03 15:43