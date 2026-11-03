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台東成功鎮發生規模3.7淺層地震 最大震度2級有感
11月3日14時11分56秒，台灣東部台東縣成功鎮附近發生一場規模3.7的淺層地震，震源深度約15.3公里，震央位於台東縣政府北北東方52.5公里處。此次地震的最大震度為台東縣成功2級，周邊花蓮縣則感受到1級搖晃，部分民眾注意到輕微的晃動。
最大震度2級地區:台東縣
在台東縣成功鎮發生的此次2級輕震，依據震度分級，屬於多數人可感覺到但不會引起恐慌的輕微震動。家中懸掛物略有擺動，靜止中的汽車也會輕微晃動。民眾不需過度擔心，但建議保持警覺，準備好應急用品以備不時之需。
最大震度1級地區:花蓮縣
花蓮縣大部分地區僅感受到微震，僅於靜止狀況下可察覺輕微晃動，無需特別防範措施。
本次地震規模中等偏輕，且震源位於淺層地區，搖晃影響範圍有限。由於震度均低於3級，無需特別避難措施。提醒民眾持續保持防震準備，熟悉「趴下、掩護、穩住」等防震守則，確保在未來可能發生的其他地震事件中能夠安全應變。
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