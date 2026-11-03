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中壢天晟醫院引進脊椎微創手術導航系統、輔助骨釘精準定位

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
中壢天晟醫院神經外科主任許劭遠表示，醫生提醒，若反覆腰痠，並逐漸出現站立或行走時腿部麻痛，連外出買菜、散步都受到影響，就應進一步就醫。圖／中壢天晟醫院提供
中壢天晟醫院神經外科主任許劭遠表示，醫生提醒，若反覆腰痠，並逐漸出現站立或行走時腿部麻痛，連外出買菜、散步都受到影響，就應進一步就醫。圖／中壢天晟醫院提供

腰痠腿麻、走一小段路就得停下休息，可能是脊椎發出的警訊。醫生提醒，若反覆腰痠，並逐漸出現站立或行走時腿部麻痛，連外出買菜、散步都受到影響，就應進一步就醫，釐清是否與脊椎退化、滑脫或神經壓迫有關。

中壢天晟醫院神經外科主任許劭遠表示，這類症狀不一定需要手術，須先經過檢查與保守治療；若症狀持續影響生活，且合併脊椎不穩定，才會進一步評估減壓及固定手術。當手術需要植入骨釘時，如何掌握位置、角度與深度，就是重要環節。

為提升手術定位精準度，中壢天晟醫院引進「脊椎導航系統」，結合術中3D影像與空間定位技術，如同為手術裝上「醫療級GPS」，協助醫師掌握器械與脊椎的相對位置。

許劭遠表示，導航系統透過術中影像建立脊椎立體結構，再利用光學追蹤技術，將器械位置呈現於螢幕上。醫師如同看著立體地圖規劃路線，可依影像確認骨釘植入方向，輔助掌握角度與深度，並辨識周邊重要構造。

導航輔助手術的優點，包括提升骨釘定位精準度、提供清楚的器械位置資訊，以及支援合適的微創固定術式。對於脊椎變形或解剖構造較複雜的患者，也能提供額外的空間定位參考，協助手術團隊規畫植入路徑。

許劭遠指出，脊椎退化或滑脫合併不穩定、需矯正固定的脊椎側彎或變形，以及需手術穩定脊椎的骨折患者，都可在確認需要骨釘固定手術後，評估是否使用導航系統。導航是輔助醫師判斷與定位的工具，並不代表手術沒有風險，治療方式仍須依個別病況決定。

中壢天晟醫院提醒，若腰痠腿麻持續、行走距離逐漸縮短，或出現下肢無力，應及早至神經外科門診評估。是否適合手術、使用導航系統及相關費用，應與醫療團隊充分討論，選擇適合自己的治療方式。

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