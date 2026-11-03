快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

血糖飆910！50歲男左腿驚見巴掌大膿瘍 醫：沙門氏菌釀禍

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄50多歲謝姓男子患有糖尿病，因左腿劇痛、拖行難走就醫，就醫發現血糖飆到910，左大腿深處藏有12.8公分巨大膿瘍，元凶竟是常見於食物中毒「D群沙門氏菌」。圖／健仁醫院提供
高雄50多歲謝姓男子患有糖尿病，因左腿劇痛、拖行難走就醫，就醫發現血糖飆到910，左大腿深處藏有12.8公分巨大膿瘍，元凶竟是常見於食物中毒「D群沙門氏菌」。圖／健仁醫院提供

血糖控制不好，小心沙門氏菌入侵。高雄50多歲謝姓男子患有糖尿病，因左腿劇痛、拖行難走就醫，就醫發現血糖飆到910，左大腿深處藏有12.8公分巨大膿瘍，元凶竟是常見於食物中毒「D群沙門氏菌」，感染蔓延到髖關節與股骨頭，最後只好更換人工關節。

高雄健仁醫院副院長王堯顯表示，謝男本身患有第二型糖尿病、高血壓及高血脂，近一個多月來全身無力、左側髖部疼痛，起初未察覺異狀，直到左腿痛得只能拖著走，才趕緊前往醫院就診。

檢查發現，血糖值高達910，持續發燒、左側臀腿劇烈疼痛，電腦斷層檢查發現，左側髂腰肌及大腿內收肌群出現大範圍化膿性感染，膿瘍有如巴掌大，感染蔓延至髖關節與股骨頭。

骨科與感染科團隊緊急進行清創手術，術後細菌培養結果出爐，赫然發現造成嚴重感染的元凶，竟是「D群沙門氏菌」，住院期間，因感染流感併發重症，接連出現急性呼吸衰竭、腎盂腎炎等多重感染，病況急轉直下，一度必須插管使用呼吸器維生。

面對多重感染夾擊，健仁醫院緊急啟動跨科整合照護，由感染科調整抗生素治療，同步進行呼吸照護、血糖控制、營養支持及傷口照護，經過搶救脫離呼吸器，轉出加護病房。

不過沙門氏菌導致左側髖關節遭嚴重感染，形成化膿性髖關節炎，由骨科主治醫師曾威強接手治療進行人工髖關節置換手術後，已恢復行走並重返職場。回想這場生死劫，他仍心有餘悸，直說沒想到沙門氏菌不僅侵蝕髖關節，更差點要了他的命。

王堯顯說，一般人對沙門氏菌的印象，多半是吃到受汙染的食物或蛋品，引發腹瀉、腹痛等腸胃炎症狀，但對糖尿病等免疫功能較差的患者，沙門氏菌感染可能不只停留在腸胃道，還可能侵入血液，侵犯骨骼、關節及深部肌肉，形成嚴重膿瘍，甚至危及生命。

王堯顯指出，沙門氏菌感染侵犯骨骼及關節相當罕見，發生率僅約1%，糖尿病患若長期血糖控制不佳，免疫防禦能力下降，一旦遭病菌感染，可能面臨更嚴重併發症，不能輕忽。

他提醒，糖尿病患若血糖控制不佳，免疫功能可能受到影響，增加嚴重感染風險，民眾若出現不明原因發燒、關節劇痛或肢體活動困難等症狀，切勿當成一般痠痛拖延就醫，以免病菌深入骨骼及關節，造成難以挽回的傷害。

高雄50多歲謝姓男子感染「D群沙門氏菌」，病菌入侵髖關節與股骨頭，最後只好更換人工關節。圖／健仁醫院提供
高雄50多歲謝姓男子感染「D群沙門氏菌」，病菌入侵髖關節與股骨頭，最後只好更換人工關節。圖／健仁醫院提供

高雄50多歲謝姓男子感染「D群沙門氏菌」，病菌入侵髖關節與股骨頭，最後只好更換人工關節。圖／健仁醫院提供
高雄50多歲謝姓男子感染「D群沙門氏菌」，病菌入侵髖關節與股骨頭，最後只好更換人工關節。圖／健仁醫院提供

高雄50多歲謝姓男子患有糖尿病，因左腿劇痛、拖行難走就醫，就醫發現血糖飆到910，左大腿深處藏有12.8公分巨大膿瘍，元凶竟是常見於食物中毒「D群沙門氏菌」。圖／健仁醫院提供
高雄50多歲謝姓男子患有糖尿病，因左腿劇痛、拖行難走就醫，就醫發現血糖飆到910，左大腿深處藏有12.8公分巨大膿瘍，元凶竟是常見於食物中毒「D群沙門氏菌」。圖／健仁醫院提供

血糖 高血壓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遭病患揮拳痛毆腦震盪 高雄中正骨科醫師首發聲「我也會害怕」

無痛血尿竟是膀胱癌警訊 間歇性出血勿輕忽

手痛連腳也治？聯新國際醫師曾愷平：三方向評估與筋膜概念整體治療

李多慧憶兒時生病 醫揭抗病毒藥降低近3成家庭傳播

相關新聞

環團公布河川廢棄物調查 濁水溪平均每公里361袋垃圾、淡水河27.6袋

荒野保護協會歷年都會發布國內河川廢棄物狀況，今年首次進入濁水溪流域，調查記錄3萬9213.5袋河岸廢棄物，濁水溪平均每公里361袋，高於頭前溪312.4袋、北港溪313袋及烏溪255.9袋，顯示濁水溪河岸廢棄物問題值得進一步關注。

流感上周151重症、46死亡 30歲女流感併發敗血症一天驟逝

這一波流感疫情接近尾聲，衛福部疾管署預估最快下周脫離流行期，但重症與死亡病例不減。疾管署公布上周國內新增151例重症病例及46例死亡，以感染A型H1N1為多。一名30歲女性，有氣喘、心臟疾病等慢性病史，但未接種流感疫苗，感染A型流感後出現敗血症，就醫隔天過世。

刺青不只留下圖案！研究揭墨水恐改變免疫反應 醫：打疫苗留意部位

刺青已成為不少人展現個人風格的方式，不過，刺青墨水可能不只停留在皮膚表面，還會隨著身體循環進入其他部位。皮膚專科醫師沈孟暵分享，2025年刊登於《PNAS》的研究發現，刺青墨水進入小鼠體內後，會沿著淋巴管移動並累積在淋巴結，甚至影響局部免疫反應，讓不同疫苗產生的抗體出現變化。不過，這項研究目前僅在小鼠身上進行，還不能直接認定人體也會有相同影響。

6月至5歲幼兒開放第二劑新冠疫苗 醫師籲「這些」幼兒流感須打兩劑

幼兒接種疫苗，不是每個人打一劑就夠。疾管署提醒，6個月至未滿9歲兒童從未打過流感疫苗的「首打族」，以及6個月未滿3歲，曾接種過一劑的「再打族」，都須打兩劑。新冠疫苗也放寬幼兒公費條件，11月5日起，6個月以上至未滿5歲幼兒，若10月前僅接種過一劑新冠疫苗者，可公費再接種一劑本季新冠疫苗。

中華隊飛東京亞冠賽 星宇派空山金執飛、棒球女國手張甄芸登機打氣

2026亞冠賽將於11月12日至15日在東京巨蛋登場，中華隊將搭成星宇航空前往東京，12日首戰對戰地主國。星宇航空表示，為預祝中華隊締造佳績，除規畫由空山金藝術機翼、提供應援小物，還安排同是中華隊棒球女國手的空服員張甄芸一同登機，為中華隊加油打氣。

日本退稅新制爆資安疑慮！綁卡竟索取安全碼 達人教2招避風險

日本於11月1日起正式調整退稅制度，改採「先付後退」（Refund Method）方式，旅客購物時須先支付含稅金額，並在離境前完成海關驗證，才能領回退稅款。不過，近日有網友發現，部分日本退稅網站竟要求使用者填寫信用卡的CVC、CVV等安全碼，引發資安疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。