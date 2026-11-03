血糖飆910！50歲男左腿驚見巴掌大膿瘍 醫：沙門氏菌釀禍

血糖控制不好，小心沙門氏菌入侵。高雄50多歲謝姓男子患有糖尿病，因左腿劇痛、拖行難走就醫，就醫發現血糖飆到910，左大腿深處藏有12.8公分巨大膿瘍，元凶竟是常見於食物中毒「D群沙門氏菌」，感染蔓延到髖關節與股骨頭，最後只好更換人工關節。

高雄健仁醫院副院長王堯顯表示，謝男本身患有第二型糖尿病、高血壓及高血脂，近一個多月來全身無力、左側髖部疼痛，起初未察覺異狀，直到左腿痛得只能拖著走，才趕緊前往醫院就診。

檢查發現，血糖值高達910，持續發燒、左側臀腿劇烈疼痛，電腦斷層檢查發現，左側髂腰肌及大腿內收肌群出現大範圍化膿性感染，膿瘍有如巴掌大，感染蔓延至髖關節與股骨頭。

骨科與感染科團隊緊急進行清創手術，術後細菌培養結果出爐，赫然發現造成嚴重感染的元凶，竟是「D群沙門氏菌」，住院期間，因感染流感併發重症，接連出現急性呼吸衰竭、腎盂腎炎等多重感染，病況急轉直下，一度必須插管使用呼吸器維生。

面對多重感染夾擊，健仁醫院緊急啟動跨科整合照護，由感染科調整抗生素治療，同步進行呼吸照護、血糖控制、營養支持及傷口照護，經過搶救脫離呼吸器，轉出加護病房。

不過沙門氏菌導致左側髖關節遭嚴重感染，形成化膿性髖關節炎，由骨科主治醫師曾威強接手治療進行人工髖關節置換手術後，已恢復行走並重返職場。回想這場生死劫，他仍心有餘悸，直說沒想到沙門氏菌不僅侵蝕髖關節，更差點要了他的命。

王堯顯說，一般人對沙門氏菌的印象，多半是吃到受汙染的食物或蛋品，引發腹瀉、腹痛等腸胃炎症狀，但對糖尿病等免疫功能較差的患者，沙門氏菌感染可能不只停留在腸胃道，還可能侵入血液，侵犯骨骼、關節及深部肌肉，形成嚴重膿瘍，甚至危及生命。

王堯顯指出，沙門氏菌感染侵犯骨骼及關節相當罕見，發生率僅約1%，糖尿病患若長期血糖控制不佳，免疫防禦能力下降，一旦遭病菌感染，可能面臨更嚴重併發症，不能輕忽。

他提醒，糖尿病患若血糖控制不佳，免疫功能可能受到影響，增加嚴重感染風險，民眾若出現不明原因發燒、關節劇痛或肢體活動困難等症狀，切勿當成一般痠痛拖延就醫，以免病菌深入骨骼及關節，造成難以挽回的傷害。

高雄50多歲謝姓男子感染「D群沙門氏菌」，病菌入侵髖關節與股骨頭，最後只好更換人工關節。圖／健仁醫院提供

高雄50多歲謝姓男子感染「D群沙門氏菌」，病菌入侵髖關節與股骨頭，最後只好更換人工關節。圖／健仁醫院提供