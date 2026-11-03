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老福法修正案風波 護理界支持改善縣市補助差異、籲公開長期財務評估

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
日前立法院通過「老福法」修正案，由政府以公務預算補助65歲以上長者健保費，盼免除目前縣市補助差異問題，引發朝野論戰。聯合報系資料照
日前立法院通過「老福法」修正案，由政府以公務預算補助65歲以上長者健保費，盼免除目前縣市補助差異問題，引發朝野論戰。聯合報系資料照

日前立法院通過「老福法」修正案，由政府以公務預算補助65歲以上長者健保費，盼免除目前縣市補助差異問題，引發朝野論戰。對此，護理師護士公會全聯會今天指出，全聯會支持減輕弱勢長者與家庭負擔，亦支持改善縣市間補助差異，然僅以年齡及所得稅條件作為補助依據，仍須檢視是否反映經濟能力，此外，也應說明中央與地方責任，長期財源及對其他醫療預算影響。

護師公會全聯會提出3大訴求：

第一，保全弱勢保障，完整保留並強化無力負擔長者的健保費、部分負擔及必要自費醫療補助，銜接長照服務，確保保障不中斷。

第二，公開財務配套，清楚說明補助資格、中央與地方責任、長期財源，以及對其他社福與醫療照護預算的影響。

第三，儘速補正修法，納入老人、病人、護理、醫療、社福及財政專業意見，兼顧弱勢保障、世代公平與制度永續。

另外，本次修法擴大保費補助，卻刪除原條文對無力負擔部分負擔及健保未涵蓋醫療費用者的補助規定，護師公會全聯會指出，這恐使弱勢長者保障出現缺口，即使免繳健保費，若仍無力承擔必要治療費用，長者的就醫困難與家庭照顧壓力依然存在，政府必須保全必要補助的法源、預算與申請管道，確保真正需要協助的長者獲得支持。

護師公會全聯會強調，支持減輕弱勢長者與家庭負擔，也支持改善縣市間補助差異。健保應堅守量能負擔、互助共濟的精神；社會福利則應優先支持最需要協助的人，僅以年齡及所得稅條件作為大範圍全額補助依據，仍須檢視是否充分反映實際經濟能力，對長者整體保障的評估，也應納入疾病、失能、家庭支持與照顧負荷，避免保費補助擴大，必要醫療與照護支持卻不足。

「長者需要及時就醫、住院時獲得安全照護、出院後順利銜接社區與長照服務。這些保障，都需要穩定財源與足夠的專業人力。」護師公會全聯會指出，中央承擔新增保費補助，涉及公共預算的長期配置，政府應公開財務評估，確保不排擠弱勢醫療扶助、長照服務、偏鄉照護，以及護理人力與職場改善等必要投入。

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