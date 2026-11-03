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環團指林園周邊空汙濃度恐低估 發起11月8日高雄反空汙遊行

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟等環保團體今天舉行記者會，指出林園擴張新四輕，讓高雄空汙問題雪上加霜，宣布在11月8日將於高雄主辦｢反空汙、救高雄｣ 遊行。記者胡經周／攝影
台灣健康空氣行動聯盟等環保團體今天舉行記者會，指出林園擴張新四輕，讓高雄空汙問題雪上加霜，宣布在11月8日將於高雄主辦｢反空汙、救高雄｣ 遊行。記者胡經周／攝影

距離九合一選舉倒數25天，環保團體今於立法院舉行記者會指出，環境部設置的林園特殊工業區周遭8處空品測站年均值，林園附近居民的每日生活竟暴露在遠高於一般測站的隱藏版毒汙濃度，宣布在11月8日在高雄主辦「反空汙、救高雄」遊行，訴求包含興達煤電拆煙囪、停止新四輕擴張、保存百頃橋頭森林、高雄普設PM2.5及NO2微型空品監測器等。

台灣健康空氣行動聯盟今於記者會中指出，林園特殊工業區以及周遭8處空品測站年均值，二氧化氮（NO2）年均濃度全面高於林園一般測站，小港鳳林國中年均值甚至為其2倍以上（15.2 ppb）， 細懸浮微粒（PM2.5）共有6站高於一般測站。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，將特殊工業區測站年均濃度納入比較，PM2.5年均值最糟的全國排名分別為大寮區潮寮里的21.32微克、小港區鳳林國中的20.35微克、林園區五福里的19.7微克，這3處亦皆為林園特殊工業區周邊測站，顯見以一般測站數據作為空品優劣判斷，恐有集體低估之嫌。大寮潮寮里的這處林園特殊工業區測站，相同濃度日均值超標的天數，則達73天之高，為大寮一般測站事件日天數的2.2倍之多。

南部反空汙大聯盟代表洪輝祥表示， 高雄一級致癌物長期超標，根據環境部與環團2026最新統計，高屏地區PM2.5的自動監測年平均值仍高達17至18.2微克，不僅是世界衛生組織（WHO）健康準則5微克的3.4倍，也遠遠落後於環境部公告的PM2.5國家空品標準12微克。

洪輝祥說，未來可能贏得選舉，成為地方民意代表與首長的跨黨派候選人，必須正視，高雄市民正暴露於全台最嚴峻的健康風險中，將督促高雄市PM2.5濃度在下一屆市長任期內實質下降，至少達到國家修訂的每立方米12微克的法定標準。

今與會團體宣布，將於11月8日主辦「2026 抵抗滅絕：反空汙、 護森林、 救高雄」集會遊行，訴求包含興達煤電拆煙囪、2027年初中鋼拆1號高爐、停止新四輕擴張、保存百頃橋頭森林，以及高雄普設PM2.5及NO2的微型空品監測器。

環團 高雄 空汙

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