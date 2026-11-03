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合歡山假日違停亂象 內政部：週休二日實施高乘載

中央社／ 台北3日電
一輛藍色轎車在上合歡山武嶺路段，遭路過駕駛不滿怒擲「沾水衛生紙」，藍色車身和車窗上黏了許多衛生紙團。圖／翻攝自「Threads」 jasmine_0324
一輛藍色轎車在上合歡山武嶺路段，遭路過駕駛不滿怒擲「沾水衛生紙」，藍色車身和車窗上黏了許多衛生紙團。圖／翻攝自「Threads」 jasmine_0324

針對近期合歡山區頻傳車輛違規停車，導致嚴重壅塞與影響緊急救援，內政部今天表示，內政部與交通部為有效改善山區交通秩序、維護用路人安全，決定加強交通管制措施，自11月起每逢週休二日實施高乘載管制。

為防止合歡山停車亂象，內政部國家公園署10月16日指出，自今年光復節連續假期開始，未來連續假日將比照花季交通管理模式，於合歡山地區實施高乘載管制。

內政部透過新聞稿表示，合歡山地區除原有連續假期管制外，於每週六、日實施高乘載管制措施，並由警察機關及相關管理單位加強聯合巡查、交通疏導及違規取締，請民眾假日期間上山時務必配合相關管制規定，共同維護合歡山區交通順暢與安全，也落實國家公園生態保育的工作，避免大量人潮湧入，超出原有環境生態負荷。

國家公園署指出，自11月起，除原有連續假期管制外，每逢週六、日實施小客車高乘載管制，考慮當地農產品運輸需求，貨車不管制。原則比照花季交通管制模式，管制範圍為台14甲線翠峰至大禹嶺路段，管制時段原則為每日凌晨0時至上午8時，並由警方視現場交通狀況機動調整，請民眾留意相關公告及現場管制指示，提前規劃行程。

針對違規停車影響道路通行及交通安全情形，國家公園署表示，警察機關將加強巡查及執法，對於違規停車行為依法舉發，最高可處新台幣1200元罰鍰；符合相關法定要件者，並得連續舉發，呼籲駕駛人切勿貪圖一時方便任意停車，以免影響其他用路人通行及緊急救援作業。

國家公園署強調，合歡山區交通管理需要政府機關與遊客共同配合，將持續與交通部及相關單位合作，落實交通管制、交通疏導及違規取締工作；提醒民眾假日上山時優先利用大眾運輸工具，出發前留意最新交通管制資訊，妥善規劃行程並避開交通尖峰時段，切勿違規停車或任意占用道路。

合歡山 高乘載

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