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20%婦女逆轉「不孕」？名醫揭「生完試管寶寶後自然懷孕」關鍵原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
茂盛醫院副院長陳忠義（左）。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院副院長陳忠義（左）。圖／茂盛醫院提供

許多不孕夫妻生下試管嬰兒首胎後，自然受孕生二寶。台灣不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛與副院長陳忠義引述國際頂尖醫學期刊「人類生殖」最新研究指出，全球約有20%婦女生下試管嬰兒後在3年內自然受孕的案例。陳忠義指出，逆轉關鍵在身心壓力解除與母體體質改善。

2023年英國倫敦大學學院針對逾5000名婦女統計發現，約有20%的婦女屬於先做試管生子後，3年內自然受孕的案例。

李茂盛說，臨床上的確出現這樣的案例，他舉例，20年前，一名女律師因婚後難孕求助，接受第1代試管技術後生下女兒、再生下一對龍鳳胎。2年後，竟自然受孕生下一名女兒；3年前一對南部夫妻因不孕求診，妻子經接受「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」後生下兒子，隔年自然受孕生下女兒。

陳忠義也舉例，多年前遇到南部知名鵝肉店老闆結婚多年膝下無子在親友推薦下前來求助，經接受第3代試管嬰兒技術後，生下健康寶寶，沒想自然受孕產下二寶、三寶。

陳忠義說明，依據他的臨床經驗，生完試管寶寶後的2年是最容易自然受孕的黃金期，而逆轉關鍵，主要來自於生完首胎後，卸下超過50%的身心「不孕」壓力，讓大腦下視丘與荷爾蒙恢復正常排卵功能，以及試管療程中的輸卵管攝影、子宮鏡檢查及懷孕生產過程改善母體體質。

李茂盛說明，一旦試管成功後，婦女身負的多種壓力得以解除，就容易自然受孕。壓力會嚴重干擾大腦的下視丘，進而影響排卵激素分泌，導致排卵異常；再者，壓力荷爾蒙，如皮質醇、腎上腺素下降，能讓生殖系統恢復正常的排卵與受精功能。

李茂盛指出，多數的「不孕」是指生育力低下，應用「難孕」形容較正確。建議「難孕」的夫妻在35歲之前，善用政府「試管補助3.0」計畫並及早尋求醫生協助，事半功倍。

茂盛醫院院長李茂盛。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院院長李茂盛。圖／茂盛醫院提供

試管嬰兒 不孕症

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