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年輕人為何不敢生？ 民團：補助再多也買不回時間 兩大改革才是關鍵

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
賴清德總統公布少子化「政策大禮包」，民團認為，補助再多也買不回時間，應同步改善托育服務與職場環境。聯合報系資料照
賴清德總統公布少子化「政策大禮包」，民團認為，補助再多也買不回時間，應同步改善托育服務與職場環境。聯合報系資料照

台灣少子女化問題持續惡化，政府近年不斷加碼生育、育兒及托育補助，年輕人卻仍不敢生。TFC台北生殖中心最新調查指出，生養孩子至少需要準備150萬元，經濟負擔成為生育阻力。托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣表示，政府投入大量資源減輕育兒支出，但「錢買不回時間，更中斷職涯發展」，要提高生育意願，應擴充托育服務及改革職場制度，非一味增加現金補助。

李庭欣指出，養育孩子需要龐大開銷，政府近年陸續提高育兒津貼與托育補助，目前家長將孩子送至準公共托育機構，第一名子女每月可獲1萬3000元補助，顯示政府已透過現金給付減輕家庭負擔。

國際研究顯示，單靠現金補助對提升生育率的效果有限。李庭欣強調，養育孩子除了需要金錢，更需要時間及照顧人力。尤其台灣以雙薪家庭為主，父母必須兼顧工作與育兒，若缺乏完善托育服務，即使增加補助，也難以消除年輕人的生育焦慮。

李庭欣認為，政府首先應加速擴充公共托育量能。目前台灣0至2歲幼兒的家外送托服務仍有不足，部分都會區公托候補人數動輒上百人，尤其新北、桃園及台北部分人口密集地區，家長送托需求相當迫切。

過去政府設置公共托育中心，大多採取「哪裡有空間就設在哪裡」的思維，未充分評估實際需求。李庭欣呼籲，未來應先掌握各地送托需求及候補情形，再盤點可利用空間，精準設置托育據點，而不是只追求「一區一公托」的政策口號。

針對TFC台北生殖中心提出在大型辦公場所設置區域共享托育據點，李庭欣表示，這與現行企業托育制度概念相近，政府也已有相關補助，但推動速度緩慢。原因在於企業缺乏設置及經營托育機構的專業知識，政府不能只提供經費，更應協助企業跨越法規、技術及營運門檻，讓托育服務真正進入職場。

除了托育資源不足，職場文化更是年輕人不敢生的重要原因。李庭欣指出，女性生育後經常面臨薪資下降、升遷受阻，甚至被迫離職的「生育懲罰」。當年輕員工看見前輩因育兒而犧牲職涯，自然會優先保住工作，將生育排除在人生規畫之外。

李庭欣強調，政府應加速推動更彈性的育嬰留職停薪制度，包括放寬請假方式、延長適用子女年齡，讓父母能依實際照顧需求安排工作與家庭生活，同時鼓勵男性參與育兒，減輕女性承擔的照顧壓力。唯有同步改善托育服務與職場環境，讓年輕人不必在工作和孩子之間二選一，才能真正降低生育障礙。

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