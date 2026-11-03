愛讓生命重開機！姊姊、妻子捐腎相救 多囊腎病友活出新希望

48歲莊陸鍾罹患遺傳性多囊腎，擔憂疾病遺傳給下一代，與妻子決定收養女兒。2年多前，他獲得胞姊捐腎重獲健康，更加珍惜每一天。他許下目標要攻讀博班，研究器官移植議題，還計畫再領養一名孩子。他說，經歷生命重大轉折，彷彿「人生重開機，每一天都充滿希望」。

同樣因多囊腎走過漫長抗病之路的56歲馮偉雄，曾任公車駕駛，因病情腹部一度腫脹得像懷孕6個月，不得不辭去高壓的駕駛工作。去年3月，妻子劉苑決定捐腎救夫，讓夫妻倆迎來生命轉機。劉苑說，捐腎承受的疼痛與辛苦不算什麼，能換來丈夫的健康，一切都值得。如今夫妻倆打算透過職訓課學習廚藝，想開一家養生餐館，將健康飲食理念分享給更多人。

姊姊、妻子捐腎，為摯愛延續生命，到病友重新規畫人生、追尋夢想，多囊腎雖然是一場漫長的抗戰，家人的支持、醫療團隊的陪伴，及病友不放棄的勇氣，讓生命有了重新出發的可能。

每一位多囊腎病友的治療歷程，都牽動整個家庭。陪伴病友走過生命低谷的雙和醫院腎臟內科暨遺傳性腎臟病診治中心主任高芷華，是國內腎病研究權威，也是病友眼中的救命恩人。

高芷華回憶，當年醫科老師在為病人做腹部超音波檢查時，發現不少人罹患多囊腎卻渾然不知，因而鼓勵她：「妳要繼續做研究，把這個疾病給滅掉。」老師一番話，成為她投入腎臟疾病研究的動力。她擔任社團法人多囊腎腎友協會理事長，除投入臨床診療與研究，也為病友爭取權益，與患者並肩同行。

看著莊陸鍾、馮偉雄等病友透過腎臟移植重獲新生，另有許多患者透過藥物治療及生活型態調整，與疾病和平共處，高芷華深感欣慰。對她而言，醫療的價值不只是控制疾病，更大意義是陪伴病友找回生活的希望。

雙和醫院今發表遺傳性腎臟病診治中心成立3周年成果，醫師與病友齊聚一堂，分享治療成果及生命故事。院長劉燦宏說，中心3年來的發展，是醫院推動全人照護的重要實踐，將持續結合智慧科技、精準醫療與暖心照護，落實從「看病」到「顧健康」的理念，成為民眾信賴的智慧健康夥伴。

副院長許永和指出，中心透過跨專科合作，整合臨床治療、基因檢測與醫學研究，提升診療效率，讓病友獲得更完整且持續的醫療支持。

據人口推估，台灣約有2萬多名多囊腎病友。高芷華說，多囊腎是常見遺傳性腎臟疾病，患者腎臟會逐漸形成大小不一的囊腫，伴隨高血壓、腰腹疼痛、血尿及腎功能下降等症狀，嚴重時需要接受透析或腎臟移植。疾病初期症狀不明顯，部分患者直到成年後才發現異常，呼籲有家族病史者及早接受檢查與追蹤。

為延緩疾病惡化，雙和醫院遺傳性腎臟病診治中心積極推動基因檢測、藥物治療及醫病共享決策，目前有104名病友使用多囊腎相關藥物、76人接受基因檢測，並完成7例多囊腎病友腎臟移植。

腎臟內科顧問醫師吳美儀提醒，罹患腎臟病不代表一定得洗腎，若能及早發現、積極治療並定期追蹤，有機會延緩腎功能惡化。病友也應重視營養攝取與肌肉健康，避免過度限制飲食，反而造成營養不良或肌肉流失。

雙和醫院今發表遺傳性腎臟病診治中心成立3周年成果，醫師與病友齊聚一堂，分享治療成果及生命故事。記者王慧瑛／攝影

56歲馮偉雄曾任公車駕駛，因病情腹部一度腫脹得像懷孕6個月，不得不辭去高壓的駕駛工作。去年3月，妻子劉苑決定捐腎救夫，讓夫妻倆迎來生命轉機。記者王慧瑛／攝影

48歲莊陸鍾罹患遺傳性多囊腎，擔憂疾病遺傳給下一代，與妻子蔡雅雯決定以收養方式孕育下一代，重獲新生後，莊陸鍾許下目標要攻讀博班，研究器官移植議題，妻子是他最強後盾。記者王慧瑛／攝影

雙和醫院腎臟內科暨遺傳性腎臟病診治中心主任高芷華，是國內腎病研究權威，也是病友眼中的救命恩人。她保持醫者初心，讓患者減輕痛苦、重拾生活品質，是她的使命。記者王慧瑛／攝影