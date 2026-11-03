國人每8人就有1人罹糖尿病 國健署追蹤16萬人 2.2萬人成功逆轉高血糖

糖尿病是國人十大死因之一，衛福部今公布最新「2020至2024年國民營養健康調查」結果，台灣20歲以上成人糖尿病盛行率達13.1%，相當於每8人就有1人罹患糖尿病。國健署推動代謝症候群防治計畫，追蹤約16萬名符合糖尿病前期標準的民眾，其中約2.2萬人經健康管理後，糖化血色素恢復正常，顯示及早介入有助降低罹病風險。

每年11月14日為世界糖尿病日，今年國際糖尿病聯盟（IDF）以「及早行動、防治糖尿病」為倡議重點，呼籲民眾及早辨識糖尿病風險，避免血糖持續惡化，增加未來慢性疾病負擔。

國健署指出，糖尿病前期是指血糖已高於正常範圍，但尚未達到糖尿病診斷標準。由於初期通常沒有明顯症狀，不少民眾即使健檢發現血糖異常，也容易忽略追蹤，直到確診糖尿病才開始積極控制。

糖尿病前期是改善健康的重要關鍵期，國健署「代謝症候群防治計畫」累計管理約67萬人，其中約16萬人符合糖尿病前期標準，經過3次以上追蹤管理，約2.2萬人、占14%的糖化血色素已改善至正常範圍，顯示透過生活型態調整與持續追蹤，血糖異常仍有改善機會。

國健署長沈靜芬表示，糖尿病前期不代表一定會進展為糖尿病，關鍵在於能否及早發現並採取行動。透過調整飲食、增加身體活動、控制體重，以及持續監測血糖、血壓與血脂等指標，有機會改善代謝健康，降低未來罹患糖尿病的風險。

為協助民眾遠離高血糖，國健署提出「健康5行動」，包括定期接受健康檢查、留意血糖變化、維持均衡飲食、養成規律運動習慣，以及積極管理代謝健康。

飲食方面，應掌握少油、少鹽、少糖及高纖原則，多攝取全穀雜糧、蔬菜及適量水果，減少含糖飲料、精製糖與高油脂食品。成年人每周應累積至少150分鐘中等強度身體活動，並搭配每周至少2天肌力訓練，即使是飯後散步、走樓梯或步行通勤，也能逐步增加日常活動量。

沈靜芬提醒，除了血糖數值，腰圍、血壓及血脂同樣是重要的代謝健康指標。已有代謝症候群或糖尿病前期的民眾，應依醫療專業建議定期追蹤，不要因為沒有症狀就掉以輕心。