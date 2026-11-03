台鐵便當又傳食安問題、不明塑膠紅線藏飯內 台鐵致歉

台鐵便當去年營收高達8.76億元，創下歷年新高，光是排骨便當就賣出718萬個。衝銷售的同時品質也得兼顧，有民眾反映指出，昨天買了台鐵便當後，才吃沒幾口，就發現便當裡有類似辣椒絲模樣的紅色絲線。對此，台鐵致歉，強調會退費並加強品管。

旅客表示，現在的食安問題真讓人心驚，昨天在台中高鐵站花了200元購買台鐵便當，但沒吃幾口卻發現便當裡出現目測超過五公分的「細紅線」。

旅客仔細檢視該紅線，發現疑似塑膠材質，「若孩子吃到不會表達會是多可怕的一件事」，不知道小朋友是否已經把不明物體吃下肚。

台鐵致歉，並指出製供單位為台中餐旅分處，強調已和當事消費者取得聯繫，後續將由專人親自向消費者致意，妥善處理退費與相關後續事宜。

台鐵表示，台鐵便當一向將食品安全視為首要工作，針對此事件，內部已立即啟動食材溯源與製程調查，除要求前端供應商加強農產品清洗與品管外，亦同步強化廚房端的品檢機制，持續以最嚴格的標準把關餐飲品質，全力避免類似情況再次發生。