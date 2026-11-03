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國內首座「海洋溫差」發電 花蓮和平案液氨洩漏應變規畫不足 補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
海洋溫差發電是利用溫暖表層海水與600公尺深的冷海水溫差原理，該主機系統以液氨為工作流體，液氨在蒸發器中吸收溫海水提供的熱量，轉換成氨氣，氨氣推動渦輪機，進而帶動發電機發電。圖／取自環境部環評書件系統
海洋溫差發電是利用溫暖表層海水與600公尺深的冷海水溫差原理，該主機系統以液氨為工作流體，液氨在蒸發器中吸收溫海水提供的熱量，轉換成氨氣，氨氣推動渦輪機，進而帶動發電機發電。圖／取自環境部環評書件系統

環境部今再舉行花蓮和平海洋溫差發電計畫第3次初審，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性，以及檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估合理性仍有不足，環評委員決議本案補正再審。

開發單位和平電力股份有限公司表示，為達成2050淨零排放目標，並開發再生能源，經濟部規畫於花蓮縣秀林鄉和平電廠北側空地設置總裝置容量6.4MW的海洋溫差發電機組，每日取水量約82萬公噸。

海洋溫差發電是利用溫暖表層海水與600公尺深的冷海水溫差原理，該主機系統以液氨為工作流體，液氨在蒸發器中吸收溫海水提供的熱量，轉換成氨氣，氨氣推動渦輪機，進而帶動發電機發電。

前次審查時，因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性，以及檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估合理性下有所不足。開發單位今表示，事故產生的含氨水收集於場地防溢堤內，後續抽入IBC桶暫存或交由槽車依核准的水汙染防治措施辦理後續處理。

檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估結果合理性部分，取用約600m深層水體，經溫差發電系統使用後與和平電廠溫排水混合排放至海表層，少量深層富營養水帶至近岸表層，具有促進基礎生產力功效，有利於整體海洋食物鏈。

然而環評委員表示，目前的作法仍不足以說明液氨洩漏偵測器設置位置及洩漏時緊急應變規畫，包含氨水暫存儲量、暫存位置、委外處理等具體SOP。

另有環委指出，應評估降低開發對植栽移除數量的可行性，並依當地環境特性以適生種、原生種作為補植樹種，而非以黑板樹等作為補植樹種。

此外，開發單位應檢核生態調查成果合理性，加強說明保育類物種如食蟹獴、小燕鷗分布位置、數量，並依當地環境及物種特性，強化保育措施，以及本案取水管施設工程與鯨豚活動位置具體差異，補充影響評估說明。

本案經環委討論後，認為仍應補充檢核液氨洩漏應變規畫的合理性，以及檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估合理性，決議本案補正再審。

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