素食者腸道菌多樣性低 應多攝取蛋白質補救

吃素真的對腸道好嗎？丹麥健康科學研究指出，素食者的腸道細菌多樣性比葷食者來得低，儘管他們的纖維攝取量更高且具備多項良好的代謝指標。專家認為，蛋白質攝取量較低可能是導致菌相多樣性減少的關鍵因素，應維持多元且均衡的營養結構。

菌相多樣性差異大

《地球報》報導，哥本哈根大學諾和諾德基金會基礎代謝研究中心針對丹麥150名健康成年人進行調查，分析其糞便、血液與尿液樣本。結果發現，素食者的腸道細菌多樣性平均而言低於葷食者，這讓科學家感到十分意外，因為素食富含大量膳食纖維與植物化合物，理應能刺激腸道微生態並帶來更豐富的菌種。

儘管如此，研究顯示素食者的腸道微生態整體仍呈現促進健康的特徵。研究人員指出，素食者的血糖與低密度脂蛋白膽固醇較低，身體發炎標記與白血球數量也較少，且腸道中分解纖維的特定菌種較多，甚至帶有與較低血壓相關的單細胞生物「芽囊原蟲」(Blastocystis)。

蛋白質攝取是關鍵

《News-Medical》報導，素食者的熱量攝取與葷食者相當，但蛋白質僅占其熱量來源的12%，相較之下葷食者則為17%。數據顯示，素食組中蛋白質攝取量較高的人，其腸道菌多樣性與葷食者不相上下，顯示蛋白質可能是影響腸道微生物多樣性的常被忽視因素。

目前，這項觀察性研究無法直接證實飲食習慣會因果性地改變腸道菌相。專家建議，素食者應留意是否攝取足夠的植物性蛋白質，例如：豆類、扁豆、奇亞籽、藜麥與堅果等，在追求健康飲食的同時，也維持多元且均衡的營養結構。

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