96歲巴菲特每天5罐可樂 48年不喝白開水？ 醫：醫揭長壽背後真相

高齡96歲「股神」巴菲特的驚人飲食習慣再度引起話題。巴菲特自稱每天喝5罐可樂，甚至友人指出，他48年不碰白開水，但一般人深怕喝太多含糖飲料會造成肥胖、糖尿病，甚至增加心血管疾病風險，巴菲特卻長年把可樂當成日常飲品，甚至曾開玩笑表示，「我的身體有四分之一是可口可樂。」但也有人質疑，每天喝可樂真的不會影響健康？

中醫師周宗翰提醒，千萬不要把巴菲特的長壽當成喝可樂的健康證明。從醫學角度來看，這涉及典型「倖存者偏差」，也就是當看到的是一位喝可樂喝到96歲的成功案例，卻忽略了其他長期攝取大量含糖飲料、早早就出現代謝疾病的人。長壽是多重因素共同作用的結果，絕對不能因為一個人的飲食習慣，就推翻醫學長期累積的健康證據。

周宗翰指出，以一般355毫升原味可樂計算，每罐約含39公克糖、140大卡熱量，如果一天喝5罐，就會攝取將近195公克糖分及700大卡熱量。世界衛生組織建議，成年人每日游離糖攝取量應低於總熱量的10%，若以每日2000大卡計算，約為50公克。換句話說，巴菲特一天從可樂攝取的糖分，已經接近一般建議上限的4倍。

長期大量攝取含糖飲料，可能增加肥胖、胰島素阻抗、第二型糖尿病、脂肪肝及心血管疾病風險，也可能增加蛀牙問題。尤其現代人普遍活動量不足，若每天額外攝取數百大卡的含糖飲料，長期下來更容易造成熱量超標與代謝負擔。

至於，48年不喝白開水，周宗翰解釋，這不代表巴菲特完全沒有攝取水分。人體所需的水分不一定只能來自白開水，茶、牛奶、湯品及食物中的水分，也都能補充身體所需。因此，比較準確的說法應該是長期沒有飲用白開水，而不是完全沒有攝取水分。不過，含糖飲料雖然能補充水分，卻同時帶來大量糖分與熱量，不能因此認為可樂可以取代日常飲水。

為什麼巴菲特維持這樣的飲食習慣，仍然能夠高齡長壽？周宗翰說，人體壽命受到遺傳基因、生活環境、代謝能力、運動習慣、睡眠品質及疾病風險等多重因素影響，不能單純歸因於某一種食物或飲料。每個人的胰島素敏感度、脂肪代謝及身體調節能力也不相同，有些人短期內沒有明顯症狀，不代表長期攝取大量糖分沒有健康代價。

周宗翰認為，飲食調養講究適量與均衡，脾胃負責運化水穀精微，若長期攝取過多甜膩、高熱量食物，容易增加身體代謝負擔。中醫所說的痰濕體質，常見身體沉重、容易疲倦、腹部肥胖等表現，但不能單憑喝可樂就判定一個人屬於痰濕體質，仍須綜合體質與身體狀況評估。

周宗翰提醒，正常人不應模仿巴菲特每天喝5罐可樂的習慣，尤其肥胖、糖尿病、脂肪肝及高血脂族群，更應減少含糖飲料。若真的喜歡可樂，可以降低飲用頻率與份量，無糖版本也能減少糖分攝取，建議仍應以白開水作為日常主要飲品。但飲水量並非每個人一體適用，腎臟病、心臟衰竭等需要限制水分的患者，應依照醫師指示調整。