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老福法22條爭議 罕病基金會創辦人陳莉菌：我可以自己付錢 條款應排富

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
罕見疾病權益促進會115年第二次專家會議，罕病基金會創辦人、台灣弱勢病患權益促進常務理事陳莉茵認為，她可以為老人健保費盡力而為。記者黃義書／攝影
罕見疾病權益促進會115年第二次專家會議，罕病基金會創辦人、台灣弱勢病患權益促進常務理事陳莉茵認為，她可以為老人健保費盡力而為。記者黃義書／攝影

日前立法院通過《老人福利法》第22條修正案，規定由中央全額補助綜所稅率未達20%的65歲以上長者健保費，不只引發世代爭議，也讓人擔心健保財源是否撐得住。罕病基金會創辦人陳莉茵2日出席立法院厚生會罕見疾病權益促進委員會時再度指出，自己有年金及退休金，可以自己付健保費，在健保經費吃緊的情況之下、老福法22條執行時可以多予排富考量。

「我可以為老人健保費盡力而為。」陳莉茵在會議中談及老人健保費問題時指出，弱勢老人是需要支持，但自己完全沒有這方面的問題，她願意為健保盡自己的力量，在健保財源吃緊下，對老人排富應有更縝密的規畫，才能讓健保永續經營下去。

明年度罕見疾病藥費專款約181億元，陳莉蒽很感謝政府對罕見疾病患者及家屬提供的幫助，基金會每年都會舉辦獎助學金頒獎典禮，今年第廿四屆了，第一屆時只有61名罕病患者報名，現在已經有400多人報名，這代表我們的治療及篩檢都有達到很好的成績。

健保署已給付30個罕病新藥、擴充8個新藥範圍，都讓患者可以即時獲得治療，不過，陳莉菌指出，目前還有10個新藥正在等待，約有2600多名病人等著新藥被給付，還是希望健保能加快速度，另外，也希望國健署能放寬新生兒公費篩檢項目，不要遺漏任何一名罕病兒童，讓他們能有更早的治療機會。

老人福利法 健保費

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