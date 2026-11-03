快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵保安週首日 全面查核安全作業執行情形

中央社／ 台北3日電
台鐵總經理馮輝昇。中央社
台鐵總經理馮輝昇。中央社

昨天是台鐵今年度保安週首日，總經理馮輝昇前往新竹機務段視察行車安全相關作業，並聽取工作報告，全面檢視各項安全管理措施及標準作業程序（SOP）落實情形。

台鐵公司115年度保安週自11月2日起8日，台鐵今天發布新聞稿指出，每年所舉辦保安週為考核各所屬單位行車保安設備保養、維修落實情形及行車人員執行行車、調車作業是否依SOP辦理重要工作。

台鐵總經理馮輝昇昨天下午前往新竹機務段視察行車安全相關作業，實地了解號誌樓、運轉室及調配室等單位作業情形，並聽取機務段有關安全管理、車輛檢修及行車安全等工作報告，全面檢視各項安全管理措施及標準作業程序（SOP）落實情形。

針對近日台北機務段發生因拿錯鑰匙、開錯車，導致列車延誤事件，馮輝昇特別要求各單位加強相關作業查核，並於現場抽查列車編組及車輛調配等作業流程，提醒員工務必確實遵循標準作業程序，落實「確認、再確認、再三確認」的作業要求。

馮輝昇指出，尤其應強化跨股室間的橫向聯繫與協調，確保資訊傳遞正確、作業銜接無誤，避免因人為疏失影響行車安全及運輸秩序。

對於新竹機務段員工於此次視察及抽查過程中，均能依規定執行相關作業，馮輝昇也表達肯定，並勉勵持續保持嚴謹態度，落實各項安全管理措施。

此外，台鐵副總經理劉雙火也前往基隆車班，了解乘務勤務安排、自動排班系統運用情形及新備勤室規劃進度；隨後至七堵調車場，實地檢視調車作業、運轉室作業及休息室更新進度，並赴台北車班了解乘務人力運用及排班作業情形，針對自動排班系統的運用及相關作業提出指導，以持續精進人力調度及勤務管理效能。

台鐵強調，鐵路安全沒有妥協的空間，安全管理更不能僅於保安週期間落實，而應內化為每一位員工的日常工作習慣，期盼透過年度考核，確保各單位主管以身作則，並持續透過安全宣導、教育訓練及現場查核，強化員工安全意識，從作業細節落實風險預防，建立全員重視安全、共同守護行車安全的企業文化。

台鐵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電建廠今年6人職災死 勞團促政府基金監督：領股利 也要顧性命！

接軌國際憑證規範 TWCA 全面啟動網站憑證升級更新作業

影／台積電工安意外 勞團要求四大基金監督企業

告別老舊淤積 新竹雙漁港動用數億元 碼頭、清淤、岸電全面升級

相關新聞

現實與理想存落差 調查：生一胎得先存150萬 雙薪收入沒9萬不敢生

台灣少子化危機持續惡化，今年新生兒數恐首度跌破10萬人。TFC台北生殖中心今天公布「2026台灣生育需求大調查」，發現有生育意願的民眾普遍認為，生孩子前至少要存150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，還要有穩定住所。超過六成受訪者個人年收入不到70萬元，理想與現實存在明顯落差，加上工作與育兒難以兼顧，成為年輕世代生育的兩大障礙。

96歲巴菲特每天5罐可樂 48年不喝白開水？ 醫：醫揭長壽背後真相

高齡96歲「股神」巴菲特的驚人飲食習慣再度引起話題。巴菲特自稱每天喝5罐可樂，甚至友人指出，他48年不碰白開水，但一般人深怕喝太多含糖飲料會造成肥胖、糖尿病，甚至增加心血管疾病風險，巴菲特卻長年把可樂當成日常飲品，甚至曾開玩笑表示，「我的身體有四分之一是可口可樂。」但也有人質疑，每天喝可樂真的不會影響健康？

老福法22條爭議 罕病基金會創辦人陳莉菌：我可以自己付錢 條款應排富

日前立法院通過《老人福利法》第22條修正案，規定由中央全額補助綜所稅率未達20%的65歲以上長者健保費，不只引發世代爭議，也讓人擔心健保財源是否撐得住。罕病基金會創辦人陳莉茵2日出席立法院厚生會罕見疾病權益促進委員會時再度指出，自己有年金及退休金，可以自己付健保費，在健保經費吃緊的情況之下、老福法22條執行時可以多予排富考量。

東北季風影響今晚低溫探1字頭 明起回暖 周六「立冬」前北東又轉濕涼

東北季風持續到白天，今天天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。晚間以後東北季風將會減弱，風向也逐漸轉為偏東風。

東北季風接力第2波更猛 賈新興：明天熱飆30度高溫 下周一冷空氣強襲

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估周五至下周三為持續性強東北風，最新資料顯示，周日中南部與台灣天氣將出現短暫空檔。因此，冷空氣正式調整為兩波接力，而且下周一起的第二波強度更強、降溫更猛、水氣更多。

愛讓生命重開機！姊姊、妻子捐腎相救 多囊腎病友活出新希望

48歲莊陸鍾罹患遺傳性多囊腎，擔憂疾病遺傳給下一代，與妻子決定收養女兒。2年多前，他獲得胞姊捐腎重獲健康，更加珍惜每一天。他許下目標要攻讀博班，研究器官移植議題，還計畫再領養一名孩子。他說，經歷生命重大轉折，彷彿「人生重開機，每一天都充滿希望」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。