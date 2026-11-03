台鐵保安週首日 全面查核安全作業執行情形

昨天是台鐵今年度保安週首日，總經理馮輝昇前往新竹機務段視察行車安全相關作業，並聽取工作報告，全面檢視各項安全管理措施及標準作業程序（SOP）落實情形。

台鐵公司115年度保安週自11月2日起8日，台鐵今天發布新聞稿指出，每年所舉辦保安週為考核各所屬單位行車保安設備保養、維修落實情形及行車人員執行行車、調車作業是否依SOP辦理重要工作。

台鐵總經理馮輝昇昨天下午前往新竹機務段視察行車安全相關作業，實地了解號誌樓、運轉室及調配室等單位作業情形，並聽取機務段有關安全管理、車輛檢修及行車安全等工作報告，全面檢視各項安全管理措施及標準作業程序（SOP）落實情形。

針對近日台北機務段發生因拿錯鑰匙、開錯車，導致列車延誤事件，馮輝昇特別要求各單位加強相關作業查核，並於現場抽查列車編組及車輛調配等作業流程，提醒員工務必確實遵循標準作業程序，落實「確認、再確認、再三確認」的作業要求。

馮輝昇指出，尤其應強化跨股室間的橫向聯繫與協調，確保資訊傳遞正確、作業銜接無誤，避免因人為疏失影響行車安全及運輸秩序。

對於新竹機務段員工於此次視察及抽查過程中，均能依規定執行相關作業，馮輝昇也表達肯定，並勉勵持續保持嚴謹態度，落實各項安全管理措施。

此外，台鐵副總經理劉雙火也前往基隆車班，了解乘務勤務安排、自動排班系統運用情形及新備勤室規劃進度；隨後至七堵調車場，實地檢視調車作業、運轉室作業及休息室更新進度，並赴台北車班了解乘務人力運用及排班作業情形，針對自動排班系統的運用及相關作業提出指導，以持續精進人力調度及勤務管理效能。

台鐵強調，鐵路安全沒有妥協的空間，安全管理更不能僅於保安週期間落實，而應內化為每一位員工的日常工作習慣，期盼透過年度考核，確保各單位主管以身作則，並持續透過安全宣導、教育訓練及現場查核，強化員工安全意識，從作業細節落實風險預防，建立全員重視安全、共同守護行車安全的企業文化。